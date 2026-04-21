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Vivendi a tenu assemblée générale des actionnaires, 22 résolutions approuvées
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 16:05

* Assemblée générale annuelle 2026 tenue aujourd’hui ; actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions soumises. * Distribution de dividende ordinaire en numéraire de 0,04 EUR par action au titre de l’exercice 2025 approuvée ; mise en paiement annoncée à partir du 24 avril 2026, détachement prévu le 22 avril 2026. * Renouvellement de l’autorisation donnée au Directoire pour des rachats d’actions voté ; plafond fixé à 4 EUR par action, limite de 10 % du capital, possibilité d’annulation des actions acquises dans la limite de 10 %. * Renouvellement du mandat de Maud Fontenoy approuvé ; Philippe Bénacin, Cathia Lawson-Hall, Katie Stanton n’ont pas sollicité de renouvellement. * Ratification de la cooptation de Bernard Osta approuvée ; Conseil de surveillance a ensuite nommé Osta vice-président référent, Delahousse présidente du comité d’audit et de durabilité, Osta président du comité de gouvernance, nomination et rémunération. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Vivendi SE published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://www.publicnow.com/view/36826CE34600B9FFDF947F4C9AB6E9229FF21C9A/37161

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