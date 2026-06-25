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Vivani en hausse après l'autorisation d'un essai clinique sur un implant contre l'obésité en Australie
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** L'action de la société de biotechnologie Vivani Medical VANI.O progresse de 6 % à 1,29 $ avant l'ouverture du marché

** La société indique qu'un comité d'éthique australien a donné son feu vert à un essai clinique de phase précoce portant sur son implant médicamenteux contre l'obésité, le NPM-139, conçu pour libérer progressivement le principe actif au fil du temps

** Elle précise que l’essai comparera un implant à faible dose de sémaglutide au Wegovy chez 20 adultes pendant 4 semaines

** L’essai testera l’implant chez des patients souffrant d’obésité, une pathologie dans laquelle l’excès de graisse corporelle augmente le risque de maladies telles que le diabète et les troubles cardiaques

** La société précise que l’essai a pour principaux objectifs d’évaluer la sécurité et la pharmacocinétique du médicament, la perte de poids faisant également l’objet d’un suivi

** L'essai devrait débuter mi-2026; une étude de suivi à plus grande échelle est en préparation, en fonction des résultats

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 1 % depuis le début de l’année

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