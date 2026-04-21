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Vitura publie présentation pour assemblée générale mixte du 12 mai 2026 à Paris
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 16:13

* Vitura convoque une assemblée générale mixte à Paris. * Les actionnaires peuvent participer en présentiel, voter par correspondance, donner pouvoir au président de séance ou mandater un représentant. * Le formulaire prévoit un vote sur 50 résolutions, avec choix « oui », « non » ou abstention pour chacune. * Par défaut, le vote « oui » s’applique aux résolutions présentées ou agréées par le conseil d’administration, sauf indication contraire de l’actionnaire. * En cas d’amendements ou de résolutions nouvelles en séance, la consigne par défaut fixe un vote « non », sauf option explicite pour donner pouvoir au président, s’abstenir ou mandater un tiers. * Le capital social indiqué est de 64,9 millions EUR. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Vitura SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/47EE6DF0D3C7497AE98BC3041D725B2588200B46

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