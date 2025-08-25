Vital Energy progresse après le rapport d'une acquisition potentielle par Crescent Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de Vital Energy VTLE.N augmentent de 12,9 % à 17,83 $ avant le marché

** Le producteur de schiste américain Crescent Energy

CRGY.N est en pourparlers avancés pour acquérir son petit homologue VTLE, a rapporté Reuters vendredi en citant des personnes familières avec le sujet

** Les termes de la combinaison n'ont pas pu être révélés, mais une transaction pourrait être annoncée dès cette semaine, ont déclaré les sources, qui ont averti qu'un accord pourrait encore échouer à la dernière minute

** À la dernière clôture, les actions de VTLE ont baissé de 49 % depuis le début de l'année