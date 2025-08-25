 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 922,80
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vital Energy progresse après le rapport d'une acquisition potentielle par Crescent Energy
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de Vital Energy VTLE.N augmentent de 12,9 % à 17,83 $ avant le marché

** Le producteur de schiste américain Crescent Energy

CRGY.N est en pourparlers avancés pour acquérir son petit homologue VTLE, a rapporté Reuters vendredi en citant des personnes familières avec le sujet

** Les termes de la combinaison n'ont pas pu être révélés, mais une transaction pourrait être annoncée dès cette semaine, ont déclaré les sources, qui ont averti qu'un accord pourrait encore échouer à la dernière minute

** À la dernière clôture, les actions de VTLE ont baissé de 49 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CRESCENT ENRG RG-A
9,935 USD NYSE +5,86%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
68,17 USD Ice Europ +0,56%
Pétrole WTI
64,17 USD Ice Europ +0,58%
VITAL ENERGY
15,775 USD NYSE +9,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.08.2025 12:56 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Netflix, Procter & Gamble) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,28% pour le Standard

  • Forte pluie à Vinh, ville côtière de la province de Nghe An, avant l'arrivée du typhon Kajiki, le 25 août 2025 au Vietnam ( AFP / Nhac NGUYEN )
    Vietnam: le typhon Kajiki a touché terre, des dizaines de milliers d'évacuations
    information fournie par AFP 25.08.2025 12:52 

    Le typhon Kajiki a atteint lundi, avec des vents de 130 km, les terres du centre-nord du Vietnam, où des dizaines de milliers d'habitants avaient été évacués des régions côtières. Kajiki, cinquième typhon à frapper le pays du sud-est asiatique cette année, a touché ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : L'indécision domine
    COVIVIO HOTELS : L'indécision domine
    information fournie par TEC 25.08.2025 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 25.08.2025 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank