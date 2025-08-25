Vital Energy augmente suite à l'acquisition de Crescent Energy pour un montant de 3,1 milliards de dollars

(Mises à jour)

25 août - ** Les actions de Vital Energy VTLE.N augmentent de 6,1 % pour atteindre 16,76 $

** Crescent Energy CRGY.N déclare qu'elle va acquérir Vital Energy VTLE.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions pour un montant de 3,1 milliards de dollars, dette comprise

** Les actions de Crescent Energy chutent de 9,7 % à 8,98 $ dans les échanges matinaux

** L'opération représente une prime de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actionnaires de Crescent Energy détiendront environ 77 % de la société combinée, le reste étant détenu par Vital Energy

** L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année

** Crescent Energy déclare qu'elle a prévu de vendre des actifs non essentiels pour un montant d'un milliard de dollars afin de renforcer son bilan

** Reuters avait rapporté les négociations vendredi, citant des sources familières avec le sujet

** Le courtier Siebert Williams Shank s'attend à ce que Crescent Energy soit sous pression à court terme en raison de l'incertitude liée à l'acquisition, en particulier après la récente surperformance

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de Vital Energy et de Crescent Energy ont perdu respectivement 45,8 % et 38,5 %cette année