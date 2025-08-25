 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,95
-1,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vital Energy augmente suite à l'acquisition de Crescent Energy pour un montant de 3,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 août - ** Les actions de Vital Energy VTLE.N augmentent de 6,1 % pour atteindre 16,76 $

** Crescent Energy CRGY.N déclare qu'elle va acquérir Vital Energy VTLE.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions pour un montant de 3,1 milliards de dollars, dette comprise

** Les actions de Crescent Energy chutent de 9,7 % à 8,98 $ dans les échanges matinaux

** L'opération représente une prime de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actionnaires de Crescent Energy détiendront environ 77 % de la société combinée, le reste étant détenu par Vital Energy

** L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année

** Crescent Energy déclare qu'elle a prévu de vendre des actifs non essentiels pour un montant d'un milliard de dollars afin de renforcer son bilan

** Reuters avait rapporté les négociations vendredi, citant des sources familières avec le sujet

** Le courtier Siebert Williams Shank s'attend à ce que Crescent Energy soit sous pression à court terme en raison de l'incertitude liée à l'acquisition, en particulier après la récente surperformance

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de Vital Energy et de Crescent Energy ont perdu respectivement 45,8 % et 38,5 %cette année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CRESCENT ENRG RG-A
9,300 USD NYSE -6,39%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
68,67 USD Ice Europ +1,30%
Pétrole WTI
64,67 USD Ice Europ +1,36%
VITAL ENERGY
17,480 USD NYSE +10,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank