Vita Coco progresse avant l'ajout de S&P SmallCap, pour remplacer Tegna

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23 mars - ** Les actions du vendeur d'eau de coco Vita Coco

COCO.O ont augmenté de 4,4 % avant la cloche à 55,20 $, alors qu'il est prêt à rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY cette semaine ** COCO remplacera Tegna TGNA.N dans l'indice à partir du mercredi 25 mars, selon S&P Dow Jones Indices en fin de journée vendredi ** Nexstar NXST.O a finalisé la semaine dernière l'acquisition de TGNA, propriétaire de stations de télévision locales, pour un montant de 3,5 milliards de dollars

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens a déclaré dans une note qu'elle prévoit que les fonds passifs devront acheter 6 millions d'actions COCO, ce qui implique près de 7 jours de demande d'achat

** COCO, basé à New York, a ~57,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture du vendredi, les actions ont augmenté de ~50% au cours de l'année écoulée et sont 14% en dessous de leur record intrajournalier de 61,39 $ du 16 mars

** 8 des 11 analystes considèrent l'action comme un " achat fort " ou un " achat ", 3 comme un " maintien "; PT médian de 63 $, selon LSEG