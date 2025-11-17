Vita Coco grimpe en flèche en raison de la forte baisse des droits de douane sur ses produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 novembre - ** Les actions du fabricant de boissons Vita Coco COCO.O sont en hausse d'environ 4 % à 45,52 $ avant le marché
** La société s'attend à ce que les droits de douane sur ses produits tombent à environ 6 %, contre 23 % précédemment, sur la base de l'approvisionnement actuel et de l'assortiment de produits
** La Maison Blanche exempte les produits à base d'eau de coco des droits de douane en vertu du décret 14257 mis à jour
** Cependant, la société ne s'attend pas à ce que l'allègement tarifaire ait un impact sur les résultats de 2025
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 19 % depuis le début de l'année
