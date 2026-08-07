Vistra recule en raison d'une baisse de ses bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 août - ** L'action Vistra VST.N recule de 3,3% à 137,07 dollars
** Le producteur d'électricité enregistre une perte latente de 472 millions de dollars au deuxième trimestre, liée à des opérations de couverture qui devraient être réglées dans les années à venir
** Le résultat net du deuxième trimestre recule à 305 millions de dollars, contre 327 millions de dollars un an plus tôt
** Les charges d'intérêts et les frais connexes augmentent de 3% en glissement annuel pour atteindre 312 millions de dollars; les coûts d'exploitation bondissent de 16,4% à 853 millions de dollars
** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 12,3% depuis le début de l'année
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