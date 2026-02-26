Vistra progresse après un bénéfice de base supérieur aux attentes au quatrième trimestre, stimulé par la demande d'énergie des centres de données liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du producteur d'électricité Vistra Corp VST.N en hausse de 1,4 % à 178 $ avant le marché

** La société dépasse les attentes de Wall Street pour le bénéfice de base ajusté du 4ème trimestre, grâce à la demande d'énergie liée à l'IA des centres de données

** Co annonce un bénéfice de base ajusté de 1,74 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,68 milliard de dollars -LSEG data

** Co prévoit un bénéfice de base ajusté pour 2026 entre 6,8 et 7,6 milliards de dollars, en hausse par rapport à la fourchette de 5,7 à 5,9 milliards de dollars prévue pour 2025

** Jusqu'à la dernière clôture, VST a augmenté de 8,7 % depuis le début de l'année