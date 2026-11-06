Vistra en hausse après avoir dépassé les prévisions d'Ebitda et revu à la hausse ses prévisions pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action du producteur d'électricité Vistra VST.N progresse de 5,2% à 118,8 dollars en pré-ouverture

** La société affiche pour le troisième trimestre un Ebitda ajusté des activités courantes de 2,38 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 2,1 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société relève le point médian et resserre la fourchette de son Ebitda ajusté des activités courantes pour 2026, la fixant entre 7,1 milliards et 7,5 milliards de dollars

** Le conseil d'administration autorise 1,5 milliard de dollars supplémentaires de rachats d'actions jusqu'en 2028

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 30% depuis le début de l'année