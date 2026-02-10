Vistra Corp progresse, Jefferies ayant relevé sa note à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la société de services publics Vistra Corp VST.N ont augmenté de 4 % à 159,2 $ avant le marché

** Jefferies relève la note de "hold" à "buy"; augmente le PT de $191 à $203

** Le nouveau PT représente une hausse de ~33% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier estime que l'action est sous-évaluée par rapport aux futurs contrats de centres de données

** La société de courtage s'attend à ce que 2026 soit un tournant dans la résolution du déséquilibre structurel de PJM, mais elle voit toujours une incertitude significative concernant l'approvisionnement de PJM backstop

** "Nous pensons qu'il y aura beaucoup moins de contrats de centres de données sur les actifs existants aujourd'hui, mais l'évaluation " de base " représente une opportunité d'achat" - courtier

** 19 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 1 à "conserver" - données compilées par LSEG

** En 2025, VST a gagné 17%