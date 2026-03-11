 Aller au contenu principal
Vistagen réduit son personnel de 20 % afin de prolonger sa marge de manœuvre financière ; les actions chutent
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 14:10

11 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Vistagen Therapeutics VTGN.O chutent de 3 % à 0,60 $ avant la mise sur le marché

** La société a annoncé une réduction de 20 % de ses effectifs le 5 mars pour gérer ses liquidités et soutenir les études cliniques de son programme Palisade

** Le programme Palisade comprend des études cliniques sur le cancer du sein

** Le programme Palisade comprend des études sur son spray nasal expérimental pour les troubles mentaux, visant à offrir des options de traitement à action rapide - VTGN

** La société affirme que les suppressions d'emplois auront des coûts immatériels et que les employés concernés pourraient recevoir des indemnités de départ en espèces et une couverture médicale temporaire

** VTGN a chuté de ~66% en 2025

