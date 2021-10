Communiqué de presse - Bordeaux, le 12 octobre 2021







Visite de Madame Florence PARLY, ministre des Armées,

sur le site des Forges de Tarbes



Le Conseil d’administration d'Europlasma et l'ensemble des salariés du Groupe ont été honorés par la visite ce lundi 11 octobre de Madame Florence PARLY, ministre des Armées, de son nouveau site des Forges de Tarbes dans le cadre d’un déplacement ministériel en Occitanie.



Lors de son discours, Madame la ministre des Armées, qui s’était personnellement impliquée dans la reprise de l’usine par Europlasma, a souligné l’importance du sauvetage des Forges de Tarbes en juillet 2021, tenant à remercier toutes les parties prenantes qui ont permis la réalisation de ce projet ambitieux : les syndicats, élus locaux, Services de l’État et Europlasma.





La visite de Madame Florence PARLY, ministre des Armées, s’est tenue en présence de Monsieur Rodrigue FURCY, préfet des Hautes-Pyrénées, de Monsieur Gerard GIBOT, Contrôleur général des armées en mission extraordinaire, de Monsieur Pascal THEVENIAUD, Commissaire aux Restructurations, du Colonel Antoine de LABRETOIGNE du MAZEL, Chef de corps du 1er RHP, de Monsieur Jérôme GANARCHE-CREUILLOT, PDG d’Europlasma, de Laurent Collet-Billon et Pascal Gilbert, administrateurs et de nombreux élus locaux, syndicats et employés des Forges de Tarbes.