 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 844,70
+0,31%
Indices
Chiffres-clés

Visite d'Etat de Trump: Microsoft annonce investir 30 milliards de dollars au Royaume-Uni
information fournie par Boursorama avec AFP 17/09/2025 à 08:13

( AFP / RONNY HARTMANN )

( AFP / RONNY HARTMANN )

Le géant technologique américain Microsoft a annoncé mardi un investissement de 30 milliards de dollars (25 milliards d'euros) au Royaume-Uni, dont la moitié dans le cloud (informatique à distance) et l'intelligence artificielle, au moment où Donald Trump y entame une visite d'Etat.

"Nous investirons plus de 30 milliards de dollars sur quatre ans pour renforcer les bases que nous avons déjà posées ici, notre plus gros investissement dans le pays à ce jour", a déclaré sur X Satya Nadella, le directeur général de l'entreprise, qui emploie 6.000 personnes au Royaume-Uni.

"Cela inclut la construction du plus grand supercalculateur du Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Cet engagement est le plus important d'un ensemble de 31 milliards de livres (près de 36 milliards d’euros) d'investissements d'entreprises américaines dans l'IA et les technologies de pointe, dévoilé à l'occasion de cette visite par le gouvernement britannique dans un communiqué distinct.

Londres et Washington doivent aussi signer un partenariat - aux contours encore flous - pour doper la coopération technologique dans l'IA, le quantique et le nucléaire, précise l'exécutif dans ce communiqué.

L'investissement de Microsoft comprend 15 milliards de dollars "pour développer l'infrastructure cloud et d'IA", le reste étant dédié aux opérations existantes de l'entreprise.

L'entreprise britannique Nscale a pour sa part conclu un accord avec le pionnier américain de l'IA générative OpenAI et son compatriote Nvidia, champion des semi-conducteurs, pour mettre en place une déclinaison britannique du programme d'investissement international Stargate, selon le communiqué du gouvernement.

Dévoilé en janvier, Stargate est un projet gigantesque piloté par OpenAI avec le soutien de partenaires comme SoftBank, Oracle, Microsoft, MGX et Nvidia, qui vise jusqu'à 500 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures d'IA d'ici 2029 - des projets ont déjà été annoncés au Texas, aux Emirats arabes unis et en Norvège.

"Nvidia s'associera à des entreprises du Royaume-Uni" pour déployer 120.000 de ses puces électroniques de pointe dans le pays, "son plus grand déploiement" en Europe, selon l'exécutif.

Le géant américain Google avait annoncé plus tôt mardi un investissement de 5 milliards de livres (5,8 milliards d'euros) sur deux ans au Royaume-Uni, notamment dans un centre de données et dans l'IA.

Le gouvernement britannique, confronté à une relance économique difficile et à une crise politique - marquée notamment par le limogeage de son ambassadeur à Washington pour ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein - entend profiter de la visite du président américain mercredi et jeudi pour multiplier les annonces économiques positives.

Le Royaume-Uni est l'un des pays ayant attiré le plus d'investissements privés dans l'IA ces dernières années (mais loin derrière la Chine et surtout les Etats-Unis), selon le rapport Artificial Intelligence Index 2025 de l'université américaine de Stanford.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

MICROSOFT
509,0400 USD NASDAQ -1,23%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo renouvelle son contrat avec Shell pour cinq ans
    information fournie par Zonebourse 17.09.2025 08:42 

    Sodexo et Shell annoncent renouveler leur collaboration pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays (bureaux, raffineries, sites offshore, bases-vie) du géant énergétique anglo-néerlandais. Avec ce nouveau ... Lire la suite

  • OVH GROUPE : Risque de correction sous les résistances
    OVH GROUPE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 17.09.2025 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe attendue dans le vert, compte à rebours pour la Fed
    information fournie par Reuters 17.09.2025 08:34 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, avec les yeux rivés sur la Réserve fédérale américaine (Fed), qui doit annoncer plus tard sa première baisse des taux de 2025 et donner des indications sur d'éventuelles ... Lire la suite

  • Boutique Ben & Jerry's à Londres
    Unilever: Démission de Jerry Greenfield, cofondateur de Ben & Jerry's
    information fournie par Reuters 17.09.2025 08:32 

    Le cofondateur de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, s'est retiré de la marque de crème glacée qu'il avait cofondée il y a près de 50 ans, selon un message publié mercredi sur X par son collègue et cofondateur Ben Cohen. Les relations entre le fabricant de crèmes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank