Visite d'Etat de Trump: Microsoft annonce investir 30 milliards de dollars au Royaume-Uni

Le géant technologique américain Microsoft a annoncé mardi un investissement de 30 milliards de dollars (25 milliards d'euros) au Royaume-Uni, dont la moitié dans le cloud (informatique à distance) et l'intelligence artificielle, au moment où Donald Trump y entame une visite d'Etat.

"Nous investirons plus de 30 milliards de dollars sur quatre ans pour renforcer les bases que nous avons déjà posées ici, notre plus gros investissement dans le pays à ce jour", a déclaré sur X Satya Nadella, le directeur général de l'entreprise, qui emploie 6.000 personnes au Royaume-Uni.

"Cela inclut la construction du plus grand supercalculateur du Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Cet engagement est le plus important d'un ensemble de 31 milliards de livres (près de 36 milliards d’euros) d'investissements d'entreprises américaines dans l'IA et les technologies de pointe, dévoilé à l'occasion de cette visite par le gouvernement britannique dans un communiqué distinct.

Londres et Washington doivent aussi signer un partenariat - aux contours encore flous - pour doper la coopération technologique dans l'IA, le quantique et le nucléaire, précise l'exécutif dans ce communiqué.

L'investissement de Microsoft comprend 15 milliards de dollars "pour développer l'infrastructure cloud et d'IA", le reste étant dédié aux opérations existantes de l'entreprise.

L'entreprise britannique Nscale a pour sa part conclu un accord avec le pionnier américain de l'IA générative OpenAI et son compatriote Nvidia, champion des semi-conducteurs, pour mettre en place une déclinaison britannique du programme d'investissement international Stargate, selon le communiqué du gouvernement.

Dévoilé en janvier, Stargate est un projet gigantesque piloté par OpenAI avec le soutien de partenaires comme SoftBank, Oracle, Microsoft, MGX et Nvidia, qui vise jusqu'à 500 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures d'IA d'ici 2029 - des projets ont déjà été annoncés au Texas, aux Emirats arabes unis et en Norvège.

"Nvidia s'associera à des entreprises du Royaume-Uni" pour déployer 120.000 de ses puces électroniques de pointe dans le pays, "son plus grand déploiement" en Europe, selon l'exécutif.

Le géant américain Google avait annoncé plus tôt mardi un investissement de 5 milliards de livres (5,8 milliards d'euros) sur deux ans au Royaume-Uni, notamment dans un centre de données et dans l'IA.

Le gouvernement britannique, confronté à une relance économique difficile et à une crise politique - marquée notamment par le limogeage de son ambassadeur à Washington pour ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein - entend profiter de la visite du président américain mercredi et jeudi pour multiplier les annonces économiques positives.

Le Royaume-Uni est l'un des pays ayant attiré le plus d'investissements privés dans l'IA ces dernières années (mais loin derrière la Chine et surtout les Etats-Unis), selon le rapport Artificial Intelligence Index 2025 de l'université américaine de Stanford.