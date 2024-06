Visiomed : sa filiale Smart Salem au beau fixe

(AOF) - Visiomed, spécialiste des technologies et services de santé innovants, a indiqué le lancement par sa filiale Smart Salem de nouveaux services. Cette société a lancé a première offre de tests de médecine du travail pour les salariés des instituts de beauté et des salons de coiffure, ces tests médicaux étant obligatoires pour les travailleurs de certains secteurs conformément à la nouvelle réglementation lancée en 2024.

Son activité Bilans de santé (Wellness) a connu une croissance de 58% de son chiffre d'affaires en mai par rapport au mois d'avril.

"Tout début juillet, Visiomed Group publiera les principaux indicateurs financiers de Smart Salem pour le deuxième trimestre de l'année, qui seront encore une fois excellents et conformes à nos attentes", précise le groupe.

