VISIOMED GROUP : Visiomed Group sécurise les financements nécessaires à la mise en oeuvre de sa feuille de route

Levée de fonds immédiate de 6 M€ par émission d'ORNANE pour couvrir l'essentiel des besoins de fonds de roulement à 12 mois ;

Capacité de financement additionnelle allant jusqu'à 14 M€ par émission optionnelle d'ORNANE pour saisir des opportunités de croissance externe.

Paris, le 6 janvier 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG) annonce la mise en place d'un financement en fonds propres d'un montant maximum de 20 M€, sous la forme d'une émission d'ORNANE[1] intégralement réservée à ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES, ainsi qu'un premier tirage de 6 M€ reçu le 5 janvier 2021.

Patrick Schiltz, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Après plusieurs mois de négociations avec différents partenaires financiers, nous avons décidé de mettre en œuvre le meilleur moyen de financement disponible afin de sécuriser l'essentiel de notre besoin de financement pour 2021. Une augmentation de capital classique aurait nécessité une importante décote et des garanties coûteuses au regard des pratiques actuelles de marché.

Nous allons ainsi pouvoir poursuivre sereinement notre développement en 2021, que ce soit dans la santé connectée ou dans les équipements de protection individuelle, tout en étudiant les opportunités de croissance externe. »

6 M€ immédiatement disponibles pour le développement organique

Comme annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels 2020, VISIOMED GROUP disposait, à fin septembre 2020, de 2,0 M€ de liquidités et quasi-liquidités et d'un besoin de financement estimé à environ 7 M€ sur les 12 prochains mois. Au 31 décembre 2020, grâce au travail réalisé sur la structure de coûts et aux mesures d'optimisations de la trésorerie, VISIOMED GROUP disposait d'environ 1,2 M€ de liquidités et quasi-liquidités et d'un besoin de financement stable d'environ 7 M€ sur les 12 prochains mois.

L'émission d'ORNANE de 6 M€ réalisée permet ainsi de couvrir l'essentiel du besoin à 12 mois, la Société travaillant activement sur la mise en œuvre des ressources financières complémentaires, et ainsi de poursuivre son développement commercial, notamment par :

La commercialisation des solutions de santé connectée, aussi bien en France qu'à l'international, dans le cadre de nouveaux partenariats en cours de déploiement ;

Le développement de la nouvelle offre d'Espaces de santé mutualisés ;

La distribution d'équipements de protection individuelle et de tests de dépistage (virologique, sérologique et antigénique) dans le cadre de la campagne de lutte contre l'épidémie de Covid-19.

14 M€ de réserve optionnelle additionnelle pour participer à la consolidation du secteur de la santé connectée

Au-delà de ces objectifs de croissance organique, comme indiqué lors de la présentation de la feuille de route, VISIOMED GROUP est également à l'écoute des opportunités de rapprochement et envisage de jouer un rôle fédérateur sur le marché très fragmenté de la santé connectée, afin d'accélérer son développement.

La ligne de financement optionnelle qui peut aller jusqu'à 14 M€ pourra être utilisée pour mener à bien ce volet additionnel du plan, étant précisé que la Société travaille également sur d'autres pistes alternatives de financement afin d'optimiser sa structure financière.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

ANNEXE

Principales caractéristiques des ORNANE

Cadre juridique de l'opération

Le 29 décembre 2020, agissant sur décision du Conseil d'administration du principe de l'émission d'un nombre maximum de 200 ORNANE d'une valeur nominale unitaire de 100 000 € chacune, lui-même faisant usage de la délégation de compétence et des autorisations conférées aux termes de la 15ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2020 (suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires), le directeur général a décidé de signer le contrat d'émission avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES et de procéder au tirage de la première tranche de 6 M€ par émission de 60 ORNANE.

Modalités de l'opération et calendrier

Ce financement en fonds propres d'un montant nominal maximum de 20 M€ est réalisé par l'émission et la souscription de 200 obligations convertibles et/ou remboursables en actions nouvelles ou existantes ou en numéraire de la Société (les « ORNANE ») d'un montant de 100 000 €, chacune intégralement réservée à ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES (l' « Investisseur »).

Conformément au contrat d'émission, une première tranche de 6 M€ a été tirée par la souscription de 60 ORNANE d'une valeur nominale de 100 000 € chacune.

Sous réserve que les conditions prévues au contrat d'émission soient remplies et que la Société en fasse la demande, l'Investisseur souscrira les 140 ORNANE restantes en trois tranches supplémentaires d'ici fin 2023.

Les ORNANE sont souscrites avec une décote de 6%, soit 94 000 € par ORNANE.

Les ORNANE ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un quelconque marché et ne seront par conséquent pas cotées.

Le rôle du souscripteur initial est d'assurer à la société une levée progressive de fonds. Il n'a pas vocation à conserver les titres et rester durablement actionnaire de la société mais à les vendre progressivement sur le marché.

Cette opération ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

La Société tiendra à jour sur son site Internet un tableau récapitulatif des ORNANE et du nombre d'actions en circulation.

Incidence théorique

Sur la base du prix de référence fixe de 1,015€ applicable pour les 70 premiers jours calendaires, un actionnaire détenant 1% du capital de la Société et ne participant pas à l'opération verrait sa participation passer à (i) 0,811% en cas d'exercice de l'intégralité des tranches conduisant à une levée de fonds totale de 6 M€ par la création de 5 911 330 actions nouvelles et (ii) 0,563% en cas d'exercice de l'intégralité des tranches conduisant à une levée de fonds totale de 20 M€ par la création de 19 704 433 actions nouvelles.

Incidence théorique sur la participation

En % Participation de l'actionnaire en % Base non diluée Base diluée Avant émission des actions nouvelles 1,000% 0,974% Après émission de 5 911 330 actions nouvelles 0,811% 0,794% Après émission de 19 704 433 actions nouvelles 0,563% 0,555%

Incidence théorique sur les capitaux propres

En euros et par actions Capitaux propres au 31 décembre 2019 Base non diluée Base diluée Avant émission des actions nouvelles -0,0071 € -0,0069 € Après émission de 5 911 330 actions nouvelles -0,0058 € -0,0056 € Après émission de 19 704 433 actions nouvelles -0,0040 € -0,0039 €

Investisseur / Souscripteur ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES LLC, un fond géré par ATLAS CAPITAL MARKETS, une société ayant son siège social au 3rd Floor Queens gate House, 113 South Church Street Grand Cayman, KY1-1002, Iles Cayman Tranches Quatre tranches respectivement de : 6 M€, représentée par 60 ORNANE d'une valeur nominale de 100 000 €,

4 M€, représentée par 40 ORNANE d'une valeur nominale de 100 000 €,

5 M€, représentée par 50 ORNANE d'une valeur nominale de 100 000 €, et

5 M€, représentée par 50 ORNANE d'une valeur nominale de 100 000 € soit un total de 20 M€ maximum.

La première tranche de 6M€ a été reçue le 5 janvier 2021.

Les autres tranches seront tirées à l'initiative de la Société, à l'issue d'une période intercalaire de 60 jours de négociation entre chaque tirage (réduite à 30 jours de négociation pour la seconde tranche), sous réserve de certaines conditions prévues au contrat d'émission (absence de cas de défaut, de changement défavorable significatif ou de changement de contrôle de la Société, cotation des actions de la Société, volume d'échange minimum sur le titre capitalisation boursière, etc.).

La seconde tranche pourra être tirée même si les 60 ORNANE de la première tranche n'ont pas été intégralement converties. Prix de Souscription de l'Obligation 94% de la valeur nominale des ORNANE, soit 94 000 € pour chaque ORNANE. Durée Trente-six (36) mois à compter de leur date d'émission. Taux d'intérêt 5% l'an. Remboursement à l'échéance Si à leur date d'échéance, les Obligations n'ont pas été remboursées en actions ou rachetées, le porteur d'Obligations devra demander leur remboursement en actions. Remboursement anticipé des ORNANE La Société pourra remboursement à tout moment tout ou partie des ORNANE en circulation à un prix de remboursement de 106% de la valeur nominale, soit 106 000 € par ORNANE. Cas de défaut Les cas de défaut incluent notamment le non-respect des engagements de la Société aux termes du contrat d'émission d'ORNANE, un défaut de paiement sur un autre endettement significatif de la Société, le retrait de la cote des actions de la Société, un changement de son contrôle, une liquidité minimum, etc. Aucun covenant financier n'est en revanche prévu. Prix de conversion des Obligations Jusqu'au 70 jours calendaires à compter de premier versement 2021, chaque ORNANE donnera droit à 98 522 actions (soit un taux de conversion fixe tenant compte d'un cours de référence de l'action de 1,015 €), sauf événements permettant par anticipation à l'Investisseur de convertir au taux de conversion flottant ci-après.

Après cette date, l'Investisseur aura l'option de convertir sur la base (i) du taux de conversion fixe ci-dessus ou (ii) d'un taux de conversion flottant calculé sur le plus bas cours moyen pondéré par les volumes d'un jour de négociation pendant une période de dix (10) jours de négociation précédant immédiatement la date de conversion des ORNANE. Actions nouvelles Les actions nouvelles de la Société émises sur conversion des ORNANE porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de et feront l'objet, d'une admission aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris. La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau de suivi des ORNANE et du nombre d'actions en circulation.

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier Annuel 2019 ainsi que dans le Rapport Financier Semestriel 2020 disponibles sur le site Internet de la société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société.

[1] Obligations convertibles et/ou remboursables en actions nouvelles ou existantes ou en numéraire.