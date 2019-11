VISIOMED GROUP : VISIOMED GROUP et ZOLL signent un accord pour l'intégration de solutions de pointe en matière de soins d'urgence en France

Paris, le 27 novembre 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 - ALVMG) annonce aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec la société américaine ZOLL® Medical Corporation, filiale du groupe Asahi Kasei et fabricant de dispositifs médicaux et de solutions logicielles associées, autour de leurs solutions de santé connectée permettant aux équipes urgentistes d'améliorer la communication, la précision et la rapidité des soins prodigués aux patients.

La collaboration porte principalement sur le développement d'une solution de santé mobile intégrant ZOLL AmbulancePad et VisioCheck®, la station de télémédecine connectée portable « tout en un », pour le marché français. L'objectif est d'améliorer l'efficacité globale des équipes mobiles de soins d'urgence, aussi bien du personnel hospitalier, des pompiers ou des sauveteurs.

Les deux partenaires présenteront leur solution au Forum de l'urgence 2019

qui a lieu les 27 et 28 novembre 2019 à Metz.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de démarrer cette collaboration avec ZOLL », a déclaré Michel Emelianoff, Directeur Général Adjoint de VISIOMED GROUP. « C'est un jalon important franchi dans le cadre de notre feuille de route stratégique annoncée fin octobre et de notre volonté de créer un acteur de référence de la santé connectée, notamment autour de notre solution de télémédecine mobile qui rencontre déjà un vif intérêt de la part de nos clients. Avec un parc de 40 000 véhicules d'urgence légers en service sur le marché français, nous pouvons avoir un impact considérable sur l'efficacité des premiers soins grâce à nos solutions. »

Conçu pour les professionnels des soins d'urgence, ZOLL AmbulancePad est une application de cartographie du patient de premier plan (ePCR) qui permet aux utilisateurs d'optimiser la documentation, la collecte de données et la communication. VisioCheck®, dispositif médical certifié classe IIA et approuvé par la FDA, est une station de télémédecine mobile qui mesure les constantes physiologiques vitales (pouls, tension artérielle, température, saturation en oxygène, ECG) et transfère les données en temps réel. Il peut fournir une téléconsultation par vidéoconférence. Compact et léger (moins de 300 g), VisioCheck® est idéal pour les équipes de soins d'urgence mobiles.

Grâce à l'intégration de ces solutions, les données collectées par la station VisioCheck® seront téléchargées en temps réel sur l'outil de monitoring AmbulancePad, créant ainsi une base de données précise et complète du traitement et des données vitales du patient. L'objectif est d'améliorer de manière significative la coordination préhospitalière, la précision des informations transmises et de réduire le temps nécessaire à l'enregistrement du patient. Les équipes urgentistes disposeront désormais du dossier complet, transmis via AmbulancePad, avant l'arrivée du patient.

« Le rythme des innovations dans les soins de santé est à couper le souffle », a déclaré Alex Moghadam, Président de ZOLL Data Systems. « L'intégration de ces deux solutions innovantes permet d'obtenir un effet multiplicateur, non seulement en améliorant la précision des équipes urgentistes, mais également en améliorant les soins prodigués aux patients en fournissant aux équipes un monitoring complet des soins et de l'état de santé du patient. »

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique, etc.), à l'image du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier.

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs à fin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

À propos de ZOLL Medical Corporation

ZOLL Medical Corporation, une société du groupe Asahi Kasei, développe et commercialise des dispositifs médicaux et des solutions logicielles qui contribuent à faire progresser les soins d'urgence et à sauver des vies, tout en améliorant l'efficacité clinique et l'efficacité des opérations. Disposant de produits de défibrillation, de surveillance, de circulation, d'évaluation de la RCP, de gestion des données, de réanimation par fluides médicaux et de gestion thérapeutique de la température, ZOLL propose un éventail complet de technologies destinées aux médecins, aux équipes médicales d'urgence, aux pompiers et aux sauveteurs non professionnels pour la réanimation et les soins intensifs des victimes d'un arrêt cardiaque.

Plus d'informations sur www.zoll.com

À propos de Asahi Kasei

Asahi Kasei est un groupe diversifié de sociétés gérées par la holding Asahi Kasei Corp., spécialisée dans les produits chimiques et les fibres, l'immobilier et les matériaux de construction, l'électronique et la santé. Ses activités dans le secteur de la santé incluent les dispositifs et les systèmes pour les soins intensifs, la dialyse, l'aphérèse thérapeutique, la transfusion et la fabrication d'agents biothérapeutiques, ainsi que de produits pharmaceutiques, de réactifs de diagnostic et de produits nutritionnels. Avec plus de 25 000 employés dans le monde, le groupe Asahi Kasei répond aux besoins de ses clients dans plus de 100 pays.

Plus d'informations sur www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/