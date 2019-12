VISIOMED GROUP : VISIOMED GROUP et Sagéo Services signent un accord pour l'équipement des maisons et centres de santé pluridisciplinaires connectées

Paris, le 17 décembre 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 - ALVMG) annonce aujourd'hui la signature d'un accord-cadre avec la société Sagéo Services pour la mise en place de solutions de télémédecine/téléconsultation dans le cadre de ses projets de création de nouvelles maisons et centres de santé pluridisciplinaires connectées.

Sagéo Services déploie sur les territoires urbains comme ruraux, des maisons et centres de santé pluriprofessionnels spécifiquement conçus pour accompagner les transformations profondes qui s'opèrent aujourd'hui dans la médecine de ville. Les aménagements innovants et la digitalisation des espaces ont été façonnés pour apporter une réponse aux besoins des professionnels médicaux, paramédicaux et des patients. Ils facilitent l'exercice collectif de la médecine, l'accueil et la coordination des soins avec l'écosystème de santé. Sagéo Services fait aussi de la "prévention" un axe fort de son développement en s'adressant autant aux seniors qu'aux personnes actives.

« Je suis très heureux que nous ayons été sélectionnés par Sagéo Services pour être le partenaire de référence sur les solutions de télémédecine de leurs maisons de santé pluridisciplinaires », a déclaré Michel Emelianoff, Directeur Général Délégué de VISIOMED GROUP. « Au-delà de représenter une opportunité commerciale de quelques millions d'euros sur 5 ans pour BewellConnect, ce partenariat nous permet de renforcer notre ancrage dans les territoires et d'enrichir notre écosystème d'un acteur avec lequel nous partageons l'importance de l'humain et du métier dans le cadre du déploiement de la télémédecine. »

Ces maisons ou centres seront équipés de solutions de télémédecine BewellConnect, filiale de santé connectée du groupe Visiomed, permettant de couvrir différents usages allant de la capture et centralisation de paramètres physiologiques dans le cadre de rendez-vous physiques, de suivi de patient à domicile mais également de téléconsultations avec des médecins spécialistes. Ces solutions s'intègrent à celles du groupe CompuGroup Medical avec lequel VISIOMED GROUP construit un écosystème permettant d'offrir des solutions d'accès aux soins centrés sur les usages, dans le respect du cadre règlementaire et l'intégration à la roadmap des socles informatiques pilotée par la délégation numérique en santé (DNS).

Ces solutions reposent :

sur VisioCheck® d'une part, dispositif médical mobile certifié classe IIA qui mesure les constantes physiologiques vitales (pouls, tension artérielle, température, saturation en oxygène, ECG), transfère les données en temps réel et peut fournir une téléconsultation par vidéoconférence ;

et sur les Solutions de téléconsultations en point de services santé (« point of care »), combinant stations de téléconsultation riches en dispositifs médicaux et plateforme logicielle permettant d'assurer la gestion des salles d'attente virtuelles, les vidéo consultations, la remontée des données patients et l'intégration dans la chaine de tiers payant et e-prescription.

Nicolas Boudeville, Président de Sagéo, ajoute : « Le modèle de santé français doit relever des défis sans précédent et Sagéo Services vise à contribuer à apporter sa contribution par le développement des Maisons et Centres de santé de demain, dans le respect de l'humain et des spécificités de chaque territoire, tout en utilisant le digital comme levier fort pour connecter le parcours de soin et soutenir la démographie rurale. Nous sommes heureux de compter BewellConnect et CompuGroup Medical comme partenaires de ces projets, apportant une offre riche permettant de couvrir l'ensemble des usages visés tout en s'intégrant dans notre écosystème. »

Sagéo Services a pour ambition de créer sur le territoire un réseau décentralisé de 40 Maisons ou Centres pluridisciplinaires, dont 4 ouvriront leurs portes en 2020.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique, etc.), à l'image du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier.

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs à fin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

À propos de Sagéo Services

Issu de conclusions d'un collectif public privé, Sagéo Services a été créé début 2018.

Sagéo Services développe le concept d'une maison ou centre de santé moderne, résolument tournée vers les nouvelles technologies pour répondre aux attentes des patients et des professionnels de santé. La connectivité et le numérique au cœur du plateau technique de ville effaceront les distances entre patients et praticiens. Les premiers accèderont à un diagnostic d'excellence et les seconds pourront élargir leur palette de compétences grâce à des interactions rapides avec les spécialistes. Conscientes des enjeux liés à la place faite au numérique, Sagéo Services accordent une grande importance à la protection des données médicales comme à l'utilisation du dossier médical patient (« DMP »).

Sagéo Services a pour ambition de créer sur le territoire un réseau décentralisé de 40 Maisons ou Centres pluridisciplinaires. Véritables avant-postes des hôpitaux et des cliniques, ces dernières se feront également le relais du suivi des protocoles affection longues durées (« ALD » le diabète, l'obésité, l'hémophilie...), comme le promoteur du second avis médical. Contribuant à désengorger les urgences (ouverture 8h à 22h - 6 jours sur 7), les pôles SAGÉO ont d'abord vocation à offrir un service d'excellence, accessible à chacun sur l'ensemble du territoire.