VISIOMED GROUP : Visiomed Group aux côtés du Ministère des Solidarités et de la Santé en signant la charte " Engagé pour la e-santé "

Paris, le 18 septembre 2020

VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG) au travers de sa filiale santé connectée BewellConnect, annonce avoir signé, comme 234 industriels de la e-santé, la charte « Engagé pour la e-santé ».

Au travers de cette charte, BewellConnect réaffirme sa position d'acteur majeur de la e-santé et participe à cet engagement collectif visant à œuvrer pour une modernisation de notre système de soins. BewellConnect développe depuis toujours des solutions e-santé, pour une meilleure prise charge des patients, notamment dans les lieux les plus isolés. C'est aujourd'hui au travers de ses trois segments forts que BewellConnect poursuit cet engagement : sur le selfcare, avec des dispositifs médicaux connectés adaptés à tous, sur la mobilité, avec VisioCheck®, l'allié des SDIS[1], ambulanciers et infirmiers et en points de santé, au travers d'espaces équipés pour la téléconsultation.

Signataire de cette charte, et conformément à cette feuille de route ministérielle, BewellConnect s'engage formellement à conduire plusieurs chantiers numériques :

Développer des systèmes d'information, services et outils numériques conformes aux référentiels et services socles définis par le ministère ;

Attester de la conformité de ces outils ;

Collaborer avec les pouvoirs publics ;

Proposer des applications dans le futur espace numérique de santé ;

Accompagner leurs clients afin que le déploiement de ces outils se fasse dans le respect des principes éthiques, de sécurité et de protection des données personnelles ;

Communiquer largement sur leurs initiatives en e-santé.

Pour Michel Emelianoff, Directeur Général de BewellConnect : « Cette signature illustre parfaitement l'exécution de notre feuille de route. En adhérant à cette charte, nous réaffirmons notre volonté de participer de manière collective et construite à la transformation du numérique en santé, pour une santé innovante et transparente, dans l'alignement des directives du gouvernement. »

[1] Service Départemental d'Incendie et de Secours