VISIOMED GROUP : Smart Salem monte en puissance au 3ème trimestre 2021

Paris, le 8 novembre 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée, annonce l'excellente dynamique commerciale de sa filiale Smart Salem depuis son acquisition en août 2021.

En M€ - normes françaises – données non auditées T1 2021 T2 2021 T3 2021 Chiffre d'affaires 3,5 3,8 4,3

Patrick Schiltz, président directeur général de VISIOMED GROUP, déclare : « Nous sommes ravis de l'intégration de Smart Salem et du travail réalisé par l'ensemble des équipes depuis l'acquisition.

Smart Salem est d'ores et déjà en avance sur son objectif annuel de chiffre d'affaires de 13 M€ qui sera très certainement dépassé. Ceci confirme la qualité de la société acquise et son fort potentiel. »

Smart Salem exploite le premier et unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis. S'appuyant sur les technologies les plus en pointe, Smart Salem est capable de dépister à grande échelle et dans un laps de temps record, de nombreuses maladies (Covid, VIH, hépatites et tuberculose notamment).

En 2021, le chiffre d'affaires de Smart Salem a progressé trimestre après trimestre pour atteindre un record de 4,3 M€ au 3ème trimestre alors même que la société était en cours de rachat par VISIOMED GROUP. Ceci témoigne de la bonne intégration au sein de VISIOMED GROUP et du très fort potentiel de cette nouvelle activité.

Cette évolution du chiffre d'affaires est liée à la montée en puissance du nombre de patients accueillis chaque jour qui est passé de moins de 3 000 en janvier 2021 à plus de 7 000 en septembre 2021. La dynamique devrait encore être bonne au quatrième trimestre, grâce notamment à l'autorisation, depuis fin octobre, de recevoir des patients le samedi.

Fort de ces bons résultats, Smart Salem confirme son ambition d'accélérer en 2022, grâce à l'ouverture d'un second centre médical digitalisé dont le potentiel, après une période de montée en puissance, sera au moins équivalent à celui ouvert en 2020.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr vferran@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2020. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xW6ckpdml5udm3KdYp2WbWFsm5qWyGGdbJaZlmNslMzJm52RnG5jmpvHZnBinW1p

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71883-visiomed_t3_smart_salem_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com