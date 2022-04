VISIOMED GROUP : Renouvellement du Conseil d'administration et évolution de la gouvernance

Paris, le 20 avril 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée, annonce une évolution de sa gouvernance fidèle à l'impulsion souhaitée par son nouvel actionnaire de référence, la société d'investissement PARK PARTNERS GP.

L'Assemblée générale des actionnaires réunie ce mardi 19 avril 2022 [1] a, comme prévu, approuvé la nomination de 4 nouveaux administrateurs au conseil d'administration de VISIOMED GROUP :

Monsieur Guillaume Bremond ;

Monsieur Thomas Picquette ;

Madame Anne Gaignard, administrateur indépendant ;

Monsieur Sébastien Boucraut, administrateur indépendant.

Lors du 1 er conseil d'administration suivant l'Assemblée générale des actionnaires, Messieurs Michel Emelianoff, Serge Morelli, Michel Razou et Patrick Schiltz ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs. Le Conseil d'administration a alors décidé de nommer Monsieur Guillaume Bremond au poste de Président du conseil et Monsieur Thomas Picquette au poste de Directeur général. Ces derniers auront pour mission de cristalliser la valeur intrinsèque du groupe Visiomed et son potentiel de développement, conformément au souhait rendu public par PARK PARTNERS GP en mars dernier [2] .

Guillaume Bremond, nouveau Président du Conseil d'administration de VISIOMED GROUP, déclare : « Je suis honoré d'intégrer le Conseil d'administration de VISIOMED GROUP et d'en prendre la direction. Je suis également très enthousiaste à l'idée d'accueillir Thomas Picquette en tant que Directeur général. Il nous fera bénéficier de sa riche et indiscutable connaissance du secteur et de son expérience, notamment en matière de croissance externe. »

Thomas Picquette, nouveau Directeur général de VISIOMED GROUP, ajoute : « Je me réjouis de rejoindre VISIOMED GROUP dont la croissance est actuellement en plein essor et que j'entends consolider dans les années à venir. Je suis impatient de poursuivre l'esprit pionnier de l'entreprise dans le domaine des technologies de la santé et nous sommes ravis d'écrire, avec tous nos partenaires, les équipes et le Conseil, le prochain chapitre de notre croissance et de notre développement. »

Le Conseil d'Administration accueille quatre nouveaux administrateurs de qualité :

Guillaume Bremond est un spécialiste de la finance d'entreprise disposant d'une expérience de plus de 12 années en fonds d'investissement et en banque d'affaires. Guillaume a rejoint Perpetua Investment Group en 2020 en provenance d'UBS Investment Banking où il exerçait les fonctions de Directeur M&A pour la région MENA. Avant cela, il avait également exercé des activités de conseil en fusions et acquisitions chez Deutsche Bank à Londres ;

Thomas Picquette est un spécialiste de la finance d'entreprise pour les sociétés Midcap disposant d'une expérience de plus de 12 années en fonds d'investissement et en conseil en fusions et acquisitions. Thomas a notamment travaillé pour Naxicap Partners, fonds d'investissement de Natixis, et pour Clearwater International ;

Anne Gaignard possède 35 ans d'expérience dans le secteur des marchés financiers. Anne a commencé sa carrière à la Société Générale avant de rejoindre Euronext pendant près de 25 ans afin d'y exercer notamment des fonctions de Responsable du Développement et de Directeur Relations Clients pour l'Europe de l'Ouest ;

Sébastien Boucraut a 25 ans d'expérience en gestion, transformation, restructuration et développement d'entreprises dans des environnements d'affaires internationaux et dans de grands groupes industriels (notamment Arcelor, Neuf Cegetel, Louis Dreyfus Commodities et Webcor Group) ainsi que dans des startups opérant dans des secteurs d'activités variés, à travers le monde.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck® , la 1 ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] L'ensemble des résolutions soutenues par le Conseil d'administration a été voté à l'exception de la dix-neuvième portant sur la délégation de compétence à effet d'émettre des bons de souscription d'actions à une catégorie de personne déterminée.

[2] PARK PARTNERS GP, nouvel actionnaire de référence, propose un enrichissement de la gouvernance

