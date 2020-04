VISIOMED GROUP : Premières commandes d'Alcura France pour équiper des professionnels de santé en dispositifs médicaux connectés

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 23 avril 2020

VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG) annonce avoir enregistré les premières commandes de dispositifs médicaux connectés BewellConnect® de la part d'Alcura France, acteur historique et incontournable du maintien et des soins à domicile.

Présent dans sept pays européens (Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne et Roumanie), Alcura est membre de Walgreens Boots Alliance, la première entreprise globale de santé et de bien-être orientée pharmacie. Alcura travaille en partenariat avec les laboratoires pharmaceutiques et les professionnels de santé (pharmaciens, médecins, spécialistes, infirmières, etc.) afin de proposer des solutions personnalisées et innovantes de maintien à domicile. En France, Alcura dispose d'un réseau de 52 agences et accompagne plus de 65 000 patients à leur domicile.

Pour Michel Emelianoff, Directeur Générale Délégué de VISIOMED GROUP : « Cet accord illustre parfaitement l'exécution de notre feuille de route. En étant distribués par un leader de la santé, nous avons accès immédiatement à un énorme marché potentiel sur le maintien à domicile et les professionnels deviennent prescripteurs de nos dispositifs médicaux. »

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

