VISIOMED GROUP : Ouverture du troisième centre médical digitalisé de Smart Salem à Dubaï Knowledge Park

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce la livraison et l'ouverture dans les délais prévus du troisième centre d'analyse médicale digitalisé de Smart Salem à Dubaï Knowledge Park (DKP).

Près de six mois après l'ouverture de son second centre au DIFC en septembre 2022, Smart Salem accélère et ouvre son troisième centre digitalisé spécialisé dans le « Medical Fitness Assessment », bilans de santé indispensables à l'obtention des visas de résidence et de travail aux Émirats Arabes Unis.

Conformément au calendrier annoncé, le troisième centre médical Smart Salem a été officiellement livré le 3 mars 2023 et a engagé une phase de « soft opening » de quelques jours avant une ouverture au public la semaine prochaine. Il dispose d'un équipement à la pointe de la technologie permettant de délivrer des « Medical Fitness Tests » mais également d'accueillir de nouveaux services, en ligne avec la volonté de diversification de Smart Salem (notamment médecine du travail et données biométriques).

Ce troisième centre est situé à Dubaï Knowledge Park, une des principales zones franches opérées par le groupe TECOM (présent également dans 9 autres districts). Il dispose à date de 5 salles de prélèvement sanguin et d'une salle de radiologie (offrant la même capacité que City Walk) réparties sur 1 100 m² et deux niveaux, avec de l'espace pour de futurs développements.

Sanjay Verma, Directeur Général de Smart Salem, déclare : « Les équipes de Smart Salem ont brillamment permis la construction de ce nouveau centre offrant des services de pointe. Ils seront maintenant accessibles aux populations de DKP, de TECOM, aux autres zones franches, et à plus de résidents. Ce nouveau centre épouse également la stratégie de diversification de Smart Salem et vise à offrir de nouvelles solutions et technologies au marché de la santé à Dubaï. »

Thomas Picquette, Directeur Général de Visiomed Group, ajoute : « L'ouverture du centre de DKP est une nouvelle étape dans le développement de Smart Salem et plus globalement dans l'exécution de la feuille de route de Visiomed Group. Nous pouvons maintenant offrir notre expertise médicale et technologique dans un nouveau secteur et à une nouvelle population de l'Emirat. Ce succès nous permet d'accentuer la croissance des activités de Medical Fitness de Smart Salem. »

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe compte aujourd'hui deux actifs et participations :

Smart Salem, premier centre d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montre l'ouverture du second centre à Dubaï en septembre 2022 et l'autorisation reçue pour l'ouverture d'un troisième centre au premier trimestre 2023.

Bewellthy, créé en 2022, acteur de référence des solutions de santé connectées et de téléconsultation et détenue à 49.88% par Visiomed Group.

Bewellthy propose un univers technologique enrichi mariant dispositifs médicaux, logiciels et services de « conciergerie de santé et de bien-être » permettant de répondre à tous les besoins et cas d'usage de la télésanté.

Le produit phare de Bewellthy, VisioCheck, est la 1 ère station de télémédecine de moins de 300g à destination des professionnels de santé, déclinée en mallette, station ou espace de santé modulaire.

Bewellthy déploie aujourd'hui ses solutions et services de France et à l'étranger notamment en Italie et aux USA.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com .

