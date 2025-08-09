Sur l'incendie de l'Aude, la Sécurité civile "ouvre la voie" aux pompiers

Un membre de la Sécurité civile se tient près d'un bulldozer qui élargit un sentier afin de faciliter l'accès des pompiers en cas d'incendie, le 8 août 2025 près de Talairan, dans l'Aude ( AFP / Bertrand GUAY )

Dans le massif des Corbières au relief escarpé, les militaires de la Sécurité civile travaillent sans relâche à creuser des pistes pour "faciliter l'accès aux camions de pompiers" dans des zones reculées susceptibles de reprendre feu.

Sur ce qui n'était qu'un étroit sentier de randonnée, le bulldozer se fraye un passage, laissant derrière lui une traînée de cailloux, de terre retournée et de végétation calcinée par le plus gros incendie de l'été en France.

Un véhicule de la Sécurité civile sur un chemin dans une zone forestière près de Talairan, dans l'Aude, le 8 août 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

"Avec nos engins de travaux publics, on va élargir cette piste pour qu'on puisse faciliter l'accès aux camions de pompiers, explique l'adjudant Cédric, chef de groupe appui au 4e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (4e RIISC) basé à Libourne (Gironde).

A flanc de colline couverte de garrigue et de résineux, une équipe de l'AFP a pu accompagner les militaires et leurs engins au plus profond des terres brûlées par les flammes sur 13.000 hectares.

"Là, vous voyez, la piste est propre, donc les camions vont pouvoir passer", explique l'adjudant, désignant la piste cahoteuse qui mène au chantier en cours.

"Avant que l'engin passe, ce n'était qu'un petit passage où passait un chemin pédestre. Donc, on a réussi à élargir pour que nos pompiers puissent accéder facilement aux zones qui pourraient reprendre feu", détaille ce militaire du RISC de l’Armée de terre appartenant à l’arme du génie.

Un bulldozer trace un passage afin de faciliter l'accès des pompiers en cas d'incendie, le 8 août 2025 près de Talairan, dans l'Aude ( AFP / Bertrand GUAY )

Depuis que l'incendie a été fixé jeudi soir, les mille soldats du feu toujours mobilisés samedi s'évertuent à arroser et sécuriser les 90 km de lisières pour empêcher toute reprise, alors que Météo France a placé le département en vigilance orange canicule.

Une fois le feu sous contrôle, les militaires de la Sécurité civile ont pu intervenir au tomber du jour jeudi et une partie de la nuit pour "ouvrir la voie" aux pompiers et leur permettre d'accéder à des coins autrement inaccessibles. Dans la matinée de vendredi, ils avaient pu créer six kilomètres de pistes pour aider les soldats du feu.

- Terrain rocheux -

Racines arrachées, énormes pierres et trous profonds: sur le chemin étroit à la terre cassante ravinée par les pluies du printemps, "un bull va redescendre pour reprofiler toute cette piste pour qu'à l'issue, tout ce qui est camions, porteurs d'eau, puissent passer s'il y a des reprises de feu", explique encore l'adjudant Cédric.

Des camions de pompiers évoluent sur un chemin dans une forêt touchée par des incendies, le 8 août 2025 à Lagrasse, dans l'Aude ( AFP / Bertrand GUAY )

"En une demi-heure, cette partie sera nettoyée", dit-il à l'AFP. Mais "tout dépendra de ce qu'on va trouver en dessous".

"Vu que c'est très rocheux, on va mettre un petit quart d'heure pour passer une première (fois), retirer le maximum" avec un engin à chenilles, détaille le militaire. Puis avec le bulldozer, "on va refaire un coup de propre pour que les camions soient plus à l'aise pour passer".

L'incendie d'une ampleur exceptionnelle ne sera pas "déclaré éteint avant plusieurs jours", a prévenu Christian Pouget, préfet de l'Aude, ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail".

Une colline et des arbres calcinés après un incendie près de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 8 août 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

"Les pompiers vont faire le maximum, avant le retour de la tramontane" ce weekend, a déclaré à l'AFP la présidente du conseil départemental de l'Aude, Hélène Sandragné, ajoutant: "C’est un soulagement que le feu soit fixé mais une vigilance absolue reste de mise".