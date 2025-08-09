 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'incendie de l'Aude "pas maîtrisé" avant dimanche soir
information fournie par AFP 09/08/2025 à 12:20

Un hélicoptère de la Sécurité civile déverse sa cargaison d'eau près du village de Coustouge, dans l'Aude touchée par des incendies, le 8 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un hélicoptère de la Sécurité civile déverse sa cargaison d'eau près du village de Coustouge, dans l'Aude touchée par des incendies, le 8 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'incendie dans le massif des Corbières, qui mobilise toujours 1.400 pompiers samedi, ne sera pas sous contrôle avant dimanche en fin de journée, selon les pompiers qui s'attendent à une fin de weekend difficile.

"Le feu est fixé mais non maîtrisé, nous avons encore des points chauds (...) jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé", a estimé le colonel Christophe Magny lors d'un point-presse conjoint avec le préfet de l'Aude, à Lézignan-Corbières.

Un vent sec et chaud à 50 km/h, des températures autour de 40 degrés: les conditions météorologiques prévues pour dimanche préoccupent les autorités.

Dimanche, a-t-il ajouté, "ce sera une journée de transition en termes de vent", avec "des conditions qui se rapprochent de celles du jour du départ de l'incendie".

Des arbres et de la végétation calcinés après un incendie près de la localité de Fontjoncouse, dans l'Aude, le 8 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Des arbres et de la végétation calcinés après un incendie près de la localité de Fontjoncouse, dans l'Aude, le 8 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Samedi, alors que l'Aude est en vigilance orange canicule, les pompiers restent sur le qui-vive, surveillent les 90 kilomètres de bordures pour "éviter que le feu reprenne à l'avant", dans la partie la plus proche du littoral méditerranéen et de l'autoroute A9 qu'il avait failli atteindre mercredi.

- de nouveaux accès -

Grâce à des bulldozers, 10 km de pistes ont été créés pour ouvrir de nouveaux accès et faciliter l'intervention des pompiers dans des zones escarpées, où la végétation est dense.

Un bulldozer trace un passage afin de faciliter l'accès des pompiers en cas d'incendie, le 8 août 2025 près de Talairan, dans l'Aude ( AFP / Bertrand GUAY )

Un bulldozer trace un passage afin de faciliter l'accès des pompiers en cas d'incendie, le 8 août 2025 près de Talairan, dans l'Aude ( AFP / Bertrand GUAY )

"Le combat continue, les pompiers travaillent toujours sur des reprises de feu (...) les sinistrés ont pu regagner leur domicile. Les solutions d'hébergement sont en place en lien avec les municipalités", a dit pour sa part le préfet de l'Aude Christian Pouget.

Vendredi en fin de journée, une reprise du feu près de la commune de Jonquières a nécessité l'appui de quatre Canadair.

L'incendie ne sera pas "déclaré éteint avant plusieurs jours", a prévenu le préfet de l'Aude, ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail".

Des véhicules calcinés après des feux près de Coustouge, dans l'Aude, le 8 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Des véhicules calcinés après des feux près de Coustouge, dans l'Aude, le 8 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Après avoir dû quitter leur logement dans la précipitation mardi, les dernières personnes évacuées ont été autorisées vendredi soir à regagner les 15 villages impactés par l'incendie, le plus important depuis un demi-siècle sur l'arc méditerranéen.

Trente-six maisons ont été détruites, d'autres endommagées, et plus d'une centaine de foyers restent sans électricité, notamment dans le village de Fontjoncouse.

Le bilan humain n'a pas évolué. Une femme est morte dans sa maison de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le plus touché par le feu, une autre habitante est grièvement brûlée. Quatre personnes ont été légèrement blessées.

Des pompiers consultent une carte à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, où un incendie a parcouru quelque 16.000 hectares dans le massif des Corbières, le 8 août 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Des pompiers consultent une carte à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, où un incendie a parcouru quelque 16.000 hectares dans le massif des Corbières, le 8 août 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Dans les rangs des pompiers, dix-neuf ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien.

"Les pompiers vont faire le maximum, avant le retour de la tramontane", annoncé pour dimanche, a déclaré à l'AFP la présidente du conseil départemental de l'Aude, Hélène Sandragné, ajoutant: "C’est un soulagement que le feu soit fixé mais une vigilance absolue reste de mise".

Parti mardi vers 16H00 de la commune de Ribaute, à une quarantaine de kilomètres de Narbonne et de Carcassonne, l'incendie a parcouru 16.000 hectares de végétation, dont 13.000 ont brûlé, selon la sécurité civile.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré sur le bord d'une route. Le parquet de Carcassonne a indiqué à l'AFP ne pas connaître encore son origine.

