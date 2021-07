VISIOMED GROUP : Modalités de participation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juillet 2021

Paris, le 12 juillet 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG), acteur reconnu des produits et services de santé innovants, annonce que sa prochaine Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le 22 juillet 2021 à 11h00.

Conformément aux mesures gouvernementales prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'administration a décidé que cette Assemblée se tiendrait exceptionnellement à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Aucune carte d'admission ne sera délivrée. La Société invite ses actionnaires à voter par correspondance ou à donner procuration au Président de l'Assemblée. À cet effet, il convient d'utiliser le formulaire dédié disponible sur le site Internet de la société (accessible en cliquant ici). Le formulaire de vote doit être renseigné et retourné selon les modalités décrits dans l'avis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 12 juillet 2021.

Les actionnaires ont la possibilité de voter par Internet préalablement à l'Assemblée Générale Extraordinaire, et de désigner ou révoquer un mandataire en ligne, via le service VOTACCESS :

o Pour les actionnaires au nominatif, vous pouvez accéder au site de vote pré-Assemblée Générale, il suffit de se connecter au site OLIS Actionnaire à l'aide du numéro d'identifiant rappelé sur le formulaire de vote par correspondance joint, d'aller sur le module « Votez par Internet » et de suivre les instructions : https://www.nomi.olisnet.com.

o Pour les actionnaires au porteur, si votre teneur de compte a adhéré à VOTACCES, vous devez vous connecter à votre compte et suivre les instructions.

Par ailleurs, les actionnaires auront la possibilité de suivre l'Assemblée par audioconférence. Les actionnaires souhaitant se connecter devront en faire la demande par email à l'adresse suivante visiomed@actus.fr en fournissant :

1. Une attestation d'inscription en compte fournie par le teneur de compte datée du 20 juillet 2021 ou contenant une mention du teneur de compte s'engageant à informer CACEIS de tout changement du nombre d'actions détenues jusqu'au 20 juillet 2021 ;

2. Une copie de leur pièce d'identité ;

3. Le numéro de téléphone qu'ils souhaitent utiliser pour la connexion.

Les détails de connexion seront transmis par retour d'email après validation de l'inscription. L'assemblée générale se tenant à huis clos, il ne sera pas possible de poser questions orales, ni d'amender les résolutions ni de proposer de nouvelles résolutions en séances.

La documentation liée à cette Assemblée est disponible sur le site Internet de la Société à la rubrique Assemblées Générales : www.visiomed.fr/espace-investisseurs/assemblees-generales/.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr vferran@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

