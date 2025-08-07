Le déficit commercial de la France s'aggrave encore, en dépit de droits de douane sans "effet manifeste"

Les douanes n'observent pas de "baisse significative" des exportations de la France vers les Etats-Unis. Pour autant, le déséquilibre de la balance commerciale continue d'empirer à l'échelle mondiale.

( AFP / BORIS HORVAT )

Plombé par la dégradation du solde énergétique et des produits manufacturés, le déficit commercial de la France s'est encore creusé en juin pour atteindre 7,7 milliards d'euros.

Pour l'ensemble du premier semestre, le déficit atteint 43 milliards d'euros, soit une dégradation de 4,4 milliards d'euros par rapport au second semestre 2024 , en raison d'une hausse des importations qui dépasse celle des exportations, ont indiqué les douanes, jeudi 7 août.

La France pas en première ligne des "Tarifs Trump"

Depuis l'entrée en vigueur des droits de douane additionnels provisoires aux États-Unis début avril, devenus effectifs jeudi pour les produits en provenance de dizaines d'économies, les exportations de la France vers les Etats-Unis "diminuent légèrement" en glissement annuel, constatent les douanes. En revanche, l'évolution des exportations vers les Etats-Unis "ne permet pas pour le moment d'identifier d'effet manifeste des droits de douane" et les douanes n'observent pas de "baisse significative" des exportations de la France vers les Etats-Unis en comparaison à la même période en 2024.

Cette baisse des exportations de la France vers les Etats-Unis est également moindre en comparaison à celles observées chez ses principaux partenaires européens, Allemagne en tête . Berlin a ainsi enregistré un fort recul de ses exportations vers les Etats-Unis en juin (-2,2%), au plus bas depuis février 2022, dans un troisième mois consécutif de baisse.

Et la hausse des importations en provenance de la Chine, d'Asie du sud-est, du Mexique et du Canada pourrait traduire un "possible report vers la France" et l'UE d'une partie des exportations de ces pays, note encore le communiqué.

La chute des prix de l'énergie déteriore le solde malgré un frémissement de la production industrielle

Dans le détail au mois de juin, les importations ont augmenté de 0,4 milliard d'euros pour atteindre 57,6 milliards d'euros. Les exportations augmentent de 0,3 milliard d'euros et s'établissent à 49,9 milliards d'euros. Sur ce mois, le creusement du déficit commercial s'explique notamment par une diminution du solde énergétique (-0,1 milliard d'euros) en raison d'une légère hausse des importations, ainsi que celui des produits manufacturés (-0,3 milliards d'euros), selon les douanes.

Sur l'ensemble du deuxième trimestre 2025, les douanes indiquent que les exportations ont diminué de 2,3%, en raison de la chute des prix de l'énergie et des exportations d'électricité en valeur, ainsi qu'à un recul des exportations de produits aéronautiques, navires et bateaux. La tendance concernant ces matériels de transport s'est néanmoins améliorée en juin, portant la production industrielle française vers un rebond spectaculaire sur le mois.