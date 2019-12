VISIOMED GROUP : Cession partielle des activités en santé familiale conformément à la nouvelle feuille de route pour construire un acteur de référence de la santé connectée

Paris, le 4 décembre 2019

Le groupe VISIOMED (FR0011067669 - ALVMG) annonce avoir signé ce jour un contrat de cession partielle d'un fonds de commerce composé de la branche de santé familiale du groupe (hors dermocosmétique) avec la société BIOSYNEX (FR0011005933 - ALBIO). Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la feuille de route présentée par la nouvelle Direction du groupe VISIOMED le 30 octobre dernier, permettrait d'accélérer la construction d'un acteur de référence de la santé connectée.

Le 30 octobre, le groupe VISIOMED a annoncé sa décision d'engager des discussions avec divers partenaires potentiels afin d'adosser ses activités en santé familiale et dermocosmétique pour se concentrer sur le segment de la santé connectée.

Dans ce cadre, le Groupe a signé un acte de cession partielle de fonds de commerce avec BIOSYNEX afin de lui céder l'essentiel des actifs de sa branche de santé familiale (activités comprenant les Dispositifs Médicaux et produits de parapharmacie non connectés, hors dermocosmétique) qui, au cours du 1er semestre 2019, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 M€. Cette activité regroupe 40 collaborateurs.

L'opération, dont les termes financiers restent confidentiels, sera effective le 31 décembre 2019.

Le déploiement de services de santé sur un marché adressable estimé à plus de 800 M€

Une fois cette opération finalisée, le groupe VISIOMED disposera d'une structure financière renforcée et d'un périmètre d'activité largement recentré autour des offres de services innovants de santé connectée :

La Télémédecine mobile , afin de répondre aux besoins des personnels préhospitaliers (ambulanciers, pompiers, SAMU, etc.) pour améliorer l'efficacité de la prise en charge et du transfert des patients, des infirmiers pour le suivi de patients à domicile, et plus largement de tous les services d'urgence.

, afin de répondre aux besoins des personnels préhospitaliers (ambulanciers, pompiers, SAMU, etc.) pour améliorer l'efficacité de la prise en charge et du transfert des patients, des infirmiers pour le suivi de patients à domicile, et plus largement de tous les services d'urgence. La Téléconsultation en espaces de santé équipés (« point of care »), afin d'améliorer l'accès aux soins et de désengorger les services d'urgence, avec des applications en pharmacie, en maison pluridisciplinaire de santé, en entreprise ainsi qu'en zone rurale.

en espaces de santé équipés (« point of care »), afin d'améliorer l'accès aux soins et de désengorger les services d'urgence, avec des applications en pharmacie, en maison pluridisciplinaire de santé, en entreprise ainsi qu'en zone rurale. Le Selfcare, grâce à la gamme de dispositifs médicaux connectés à destination des patients au travers des réseaux de distribution existants des professionnels de santé.

Sur ces trois segments visés de la santé connectée, la société estime le potentiel de marché entre 800 M€ et 900 M€ sur les 5 prochaines années pour le seul marché français.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique, etc.), à l'image du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier.

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs à fin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA Relations Investisseurs Relations Presse financière Mail : visiomed@actus.fr Mail : aprisa@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90

