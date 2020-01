VISIOMED GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 7 janvier 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

582 257 titres VISIOMED GROUP ;

16 747,81 €.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

235 745 titres VISIOMED GROUP ;

23 534,22 €.

Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :

Achats 2 851 011 titres 64 309,36 € 106 transactions Ventes 2 695 227 titres 60 461,10 € 98 transactions

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 01/07/2019 1 30 000 1 056,00 01/07/2019 1 30 000 1 095,00 02/07/2019 1 30 000 1 050,00 02/07/2019 1 10 000 355,00 03/07/2019 1 50 000 1 675,00 03/07/2019 1 60 000 2 094,00 04/07/2019 1 20 000 696,00 04/07/2019 1 10 000 350,00 05/07/2019 1 40 000 1 352,00 08/07/2019 1 20 000 676,00 08/07/2019 1 40 000 1 320,00 09/07/2019 1 10 000 336,00 09/07/2019 1 50 000 1 610,00 10/07/2019 1 10 001 320,03 10/07/2019 1 1 0,03 11/07/2019 1 10 000 320,00 11/07/2019 1 50 000 1 535,00 12/07/2019 1 20 001 606,03 12/07/2019 1 20 001 596,03 15/07/2019 1 10 000 300,00 15/07/2019 1 10 000 295,00 16/07/2019 1 70 000 2 247,00 16/07/2019 1 10 000 310,00 17/07/2019 1 10 000 332,00 17/07/2019 1 40 000 1 284,00 18/07/2019 1 10 001 320,03 18/07/2019 1 40 001 1 240,03 19/07/2019 1 25 000 767,50 19/07/2019 1 10 000 305,00 22/07/2019 1 10 000 315,00 22/07/2019 1 10 000 310,00 23/07/2019 1 20 000 620,00 23/07/2019 1 10 000 305,00 26/07/2019 1 10 000 305,00 24/07/2019 1 30 000 915,00 29/07/2019 1 10 000 305,00 25/07/2019 1 10 000 300,00 30/07/2019 1 10 000 305,00 26/07/2019 1 20 000 600,00 31/07/2019 1 70 000 2 303,00 30/07/2019 1 19 000 564,30 02/08/2019 1 20 000 586,00 31/07/2019 1 30 000 945,00 05/08/2019 1 10 000 293,00 01/08/2019 1 20 000 596,00 06/08/2019 1 1 0,03 02/08/2019 1 30 000 867,00 07/08/2019 1 25 000 700,00 05/08/2019 1 30 000 840,00 09/08/2019 1 7 500 204,75 06/08/2019 1 40 001 1 116,03 12/08/2019 1 20 000 506,00 07/08/2019 1 10 003 275,08 13/08/2019 1 30 000 726,00 08/08/2019 1 30 000 810,00 14/08/2019 1 50 000 1 205,00 09/08/2019 1 35 000 931,00 15/08/2019 1 50 000 1 135,00 12/08/2019 1 50 000 1 225,00 16/08/2019 1 20 000 458,00 13/08/2019 1 27 000 618,30 19/08/2019 1 20 000 428,00 14/08/2019 1 40 000 920,00 20/08/2019 1 30 000 618,00 15/08/2019 1 40 000 876,00 21/08/2019 1 20 000 396,00 16/08/2019 1 40 000 884,00 23/08/2019 1 2 000 41,00 19/08/2019 1 20 000 416,00 26/08/2019 1 70 000 1 540,00 20/08/2019 1 50 000 1 010,00 27/08/2019 1 10 000 225,00 22/08/2019 1 15 000 295,50 28/08/2019 1 10 000 220,00 27/08/2019 1 30 000 654,00 29/08/2019 1 50 000 1 085,00 28/08/2019 1 20 000 416,00 30/08/2019 1 20 000 436,00 29/08/2019 1 30 000 630,00 02/09/2019 1 10 000 215,00 30/08/2019 1 15 000 316,50 04/09/2019 1 90 000 2 043,00 03/09/2019 1 10 000 210,00 05/09/2019 1 20 000 456,00 04/09/2019 1 40 000 860,00 06/09/2019 1 10 000 221,00 05/09/2019 1 30 000 651,00 09/09/2019 1 10 000 210,00 06/09/2019 1 30 000 630,00 10/09/2019 1 20 000 420,00 10/09/2019 1 10 000 205,00 11/09/2019 1 11 000 231,00 11/09/2019 1 20 000 406,00 12/09/2019 1 30 000 561,00 12/09/2019 1 60 000 1 128,00 13/09/2019 1 50 000 975,00 13/09/2019 1 10 000 180,00 17/09/2019 1 10 000 195,00 16/09/2019 1 30 000 585,00 18/09/2019 1 10 001 190,02 17/09/2019 1 20 000 376,00 20/09/2019 1 20 001 364,02 18/09/2019 1 30 001 546,02 24/09/2019 1 10 000 180,00 19/09/2019 1 10 000 180,00 25/09/2019 1 15 000 262,50 20/09/2019 1 1 0,02 26/09/2019 1 20 000 356,00 23/09/2019 1 25 000 452,50 27/09/2019 1 10 000 185,00 24/09/2019 1 20 000 354,00 30/09/2019 1 70 000 1 379,00 25/09/2019 1 20 000 340,00 02/10/2019 1 10 000 170,00 27/09/2019 1 20 000 356,00 04/10/2019 1 20 000 288,00 30/09/2019 1 30 000 570,00 07/10/2019 1 50 000 765,00 01/10/2019 1 50 000 875,00 09/10/2019 1 1 0,01 02/10/2019 1 20 000 316,00 10/10/2019 1 20 001 260,01 03/10/2019 1 30 000 435,00 14/10/2019 1 10 000 120,00 04/10/2019 1 20 000 276,00 15/10/2019 1 10 001 120,01 07/10/2019 1 30 000 444,00 16/10/2019 1 30 000 375,00 08/10/2019 1 30 000 420,00 17/10/2019 1 10 000 130,00 09/10/2019 1 30 001 390,01 23/10/2019 1 20 000 230,00 10/10/2019 1 1 0,01 24/10/2019 1 20 000 228,00 11/10/2019 1 20 000 246,00 28/10/2019 1 40 000 516,00 14/10/2019 1 10 000 110,00 31/10/2019 1 70 000 1 008,00 17/10/2019 1 10 000 125,00 01/11/2019 1 30 000 444,00 21/10/2019 1 10 000 120,00 04/11/2019 1 70 000 1 155,00 23/10/2019 1 10 000 110,00 05/11/2019 1 120 000 2 424,00 25/10/2019 1 10 000 115,00 06/11/2019 1 150 000 4 065,00 29/10/2019 1 10 000 130,00 07/11/2019 1 50 000 1 340,00 31/10/2019 1 10 000 140,00 08/11/2019 1 80 000 1 760,00 01/11/2019 1 10 000 145,00 11/11/2019 1 10 000 215,00 05/11/2019 1 20 000 376,00 13/11/2019 1 20 000 390,00 06/11/2019 1 90 000 2 304,00 15/11/2019 1 10 000 174,00 07/11/2019 1 150 000 3 600,00 18/11/2019 1 10 000 178,00 08/11/2019 1 40 000 852,00 21/11/2019 1 90 000 1 584,00 11/11/2019 1 40 000 812,00 22/11/2019 1 50 000 990,00 12/11/2019 1 30 000 585,00 25/11/2019 1 10 000 197,00 13/11/2019 1 30 000 564,00 26/11/2019 1 10 000 185,00 14/11/2019 1 20 000 356,00 27/11/2019 1 60 000 1 260,00 15/11/2019 1 20 000 344,00 28/11/2019 1 10 000 200,00 18/11/2019 1 10 000 170,00 29/11/2019 1 20 000 396,00 19/11/2019 1 30 000 510,00 04/12/2019 1 5 000 93,00 20/11/2019 1 100 000 1 610,00 05/12/2019 1 40 000 820,00 21/11/2019 1 40 000 612,00 10/12/2019 1 10 000 195,00 22/11/2019 1 40 000 756,00 11/12/2019 1 10 000 200,00 25/11/2019 1 20 000 368,00 12/12/2019 1 60 000 1 266,00 26/11/2019 1 30 000 540,00 16/12/2019 1 10 000 210,00 28/11/2019 1 20 000 386,00 18/12/2019 1 50 000 1 135,00 29/11/2019 1 10 000 189,00 19/12/2019 1 30 000 645,00 02/12/2019 1 10 000 190,00 24/12/2019 1 10 000 220,00 03/12/2019 1 10 000 185,00 27/12/2019 1 10 000 220,00 04/12/2019 1 20 000 366,00 30/12/2019 1 30 000 666,00 05/12/2019 1 20 000 386,00 31/12/2019 1 4 718 106,16 06/12/2019 1 20 000 376,00 10/12/2019 1 15 000 285,00 13/12/2019 1 20 000 416,00 17/12/2019 1 20 000 404,00 18/12/2019 1 50 000 1 085,00 20/12/2019 1 20 000 436,00 23/12/2019 1 10 000 215,00 30/12/2019 1 30 000 645,00

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de près de 60 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA Relations Investisseurs Relations Presse financière Mail : visiomed@actus.fr Mail : aprisa@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90

