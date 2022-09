VISIATIV : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 - ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE PROFITABLE : CHIFFRE D'AFFAIRES +20% - EBITDA +32%

Croissance organique de +13% au 1 er semestre 2022

Progression de +32% de l'EBITDA et de +40% du résultat d'exploitation

Lyon, le 20 septembre 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

À l'issue d'un 1 er semestre 2022 dynamique, marqué par une progression de +20% de l'activité dont +13% de croissance organique, Visiativ améliore de façon significative sa rentabilité grâce à l'accélération des synergies entre ses différentes activités, en France et à l'international. L'EBITDA s'est établi à 9,2 M€, en progression de +32%, permettant d'afficher une marge de 8,4%, contre 7,4% un an plus tôt.

Au 2 nd semestre 2022, Visiativ poursuivra sa dynamique de croissance, en particulier à l'international (+55% au 1 er semestre dont +32% à périmètre constant), et renforcera sa rentabilité, en tirant notamment parti d'une saisonnalité plus favorable sur la seconde moitié de l'exercice.

Visiativ réitère, à l'issue du 1 er semestre 2022, son objectif de 30 M€ d'EBITDA visé en 2023 dans le cadre du plan CATALYST.

Données en M€ - Examen limité 1

Normes comptables françaises S1 2021

(6 mois) S1 2022

(6 mois) Variation 2021

(12 mois) Chiffre d'affaires 91,7 110,0 +20% 214,4 EBITDA 2 6,8 9,2 +32% 22,1 % Marge d'EBITDA 7,4% 8,4% 10,3% Résultat d'exploitation 3,2 4,5 +40% 15,0 % Marge d'exploitation 3,5% 4,1% 7,2% Résultat net part du groupe 1,1 1,2 +13% 9,7

1 Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 16 septembre. Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission

2 Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements sur immobilisations

Au 1 er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Visiativ s'est établi à 110,0 M€ en croissance de +20% (+13% en organique [1] ). Le chiffre d'affaires récurrent (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements logiciels) a crû de +25% (+18% en organique), représentant 66% des facturations totales de Visiativ.

En progression totale de +21% sur le semestre, l'activité SOFTWARE a vu les abonnements SaaS ( Software as a Service ) bondir de +29%, témoignant de la mutation progressive vers le modèle Cloud, pour représenter désormais 13% du chiffre d'affaires de l'activité. À mi-2022, l'ARR embarqué ( Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) dépasse 19 M€, en croissance de +21% par rapport au 1 er semestre 2021.

L'activité CONSULTING a continué d'enregistrer une activité soutenue, en progression de +19% dont +11% en organique, portée par la signature de nombreux nouveaux diagnostics digitaux.

À l'international, les ventes ont progressé de +55% (+32% à périmètre et taux de change constants), totalisant désormais 34% du chiffre d'affaires semestriel de Visiativ.

PROGRESSION DE +32% DE L'EBITDA SEMESTRIEL

L'EBITDA [2] semestriel s'est établi à 9,2 M€, en progression de +32% d'un semestre à l'autre.

Visiativ signe une nouvelle rentabilité record pour un 1 er semestre, avec une marge d'EBITDA de 8,4%, contre 7,4% au 1 er semestre 2021. La hausse des charges de personnel, avant tout liée aux effets de périmètre et au développement de l'activité aux États-Unis, a été contenue (+11%). Les autres charges d'exploitation ont crû de +37%, du fait de la hausse des frais de déplacement et des dépenses marketing, non normatifs au 1 er semestre 2021 du fait du contexte sanitaire.

En France, Visiativ enregistre une marge d'EBITDA de 7,2%, contre 7,5% au 1 er semestre 2021, suite aux efforts de sécurisation de son architecture technique AGORA.

À l'international, la rentabilité est plus élevée avec une marge d'EBITDA qui atteint 10,5% contre 7,2% un an plus tôt, compte tenu de la forte progression de l'activité.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation s'est établi à 4,5 M€, en hausse de +40% par rapport au 1 er semestre 2021, représentant une marge d'exploitation de 4,1% (vs. 3,5%).

Le résultat financier s'est élevé à -1,2 M€ contre -0,9 M€ au 1 er semestre 2021. Il est constitué pour l'essentiel des charges d'intérêt (1,1 M€).

En l'absence d'éléments exceptionnels, le résultat net part du groupe s'est établi 1,2 M€, en progression de +13%. Il intègre un impôt sur les bénéfices de 1,5 M€, en augmentation par rapport à 0,8 M€ au 1 er semestre 2021 du fait de la forte croissance des résultats de l'international.

38 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À FIN JUIN 2022

Au 1 er semestre 2022, la capacité d'autofinancement ressort à 7,1 M€, contre 2,0 M€ un an plus tôt.

Le fort accroissement du besoin en fonds de roulement de 20,5 M€ provient de la réduction de la dette du factor de 20 M€ au cours du semestre écoulé. Au final, le cash-flow d'exploitation est de -13,4 M€ au 1 er semestre.

Les flux d'investissement ont totalisé 13,2 M€, dont 7,8 M€ consacrés aux opérations de croissance externe (acquisition de MB CAD), 2,6 M€ de CAPEX R&D (dépenses d'investissement) et 0,5 M€ dédiés aux projets de transformation des systèmes d'information.

Au cours du semestre écoulé, Visiativ a remboursé pour 5,4 M€ d'emprunts bancaires, conduisant à des flux de financement de -4,4 M€, après la prise en compte de l'opération d'actionnariat salariés.

Au total, la variation de trésorerie s'est élevée à -30,7 M€ sur le semestre, contre -11,2 M€ au 1 er semestre 2021.

Au 30 juin 2022, la trésorerie disponible de Visiativ s'élevait à 38,0 M€ pour des emprunts et dettes financières ramenées à 93,4 M€, dont 38,4 M€ de Prêt Garanti par l'État (PGE) qui fait l'objet d'un remboursement linéaire sur quatre ans depuis le mois de mai 2022.

À mi-2022, la dette financière nette [3] s'élève à 55,4 M€ pour des capitaux propres portés à 58,9 M€, soit un ratio de gearing net de 94% (contre 85% à fin juin 2021). Visiativ envisage de refinancer sa dette d'ici la fin de l'exercice afin d'étendre la maturité et de se donner des moyens supplémentaires pour saisir des opportunités de croissance externe dans le futur.

PERSPECTIVES

Visiativ a réalisé un bon 1 er semestre, délivrant une croissance organique à deux chiffres sur ses deux pôles d'activité et une forte progression de son chiffre d'affaires à l'international, qui bénéficie d'une rentabilité plus élevée.

Outre une saisonnalité traditionnellement plus favorable au 2 nd semestre, Visiativ va également bénéficier de la pleine consolidation de MB CAD en Allemagne, de l'entrée dans le périmètre du cabinet de conseil Braithwaite, basé au Canada (Toronto) et en Irlande (Dublin), et de l'éditeur d'applications mobiles métier Daxium (acquisition de 68% du capital en juillet 2022) qui totalise un ARR embarqué ( Annual Recurring Revenue – Revenu Annuel Récurrent) d'environ 2,1 M€.

Visiativ réitère les objectifs du plan stratégique CATALYST, avec l'atteinte d'un EBITDA de 30 M€ en 2023.

AGENDA FINANCIER 2022

ÉVENEMENTS DATES Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2022 Mercredi 19 octobre 2022 Chiffre d'affaires annuel 2022 Mercredi 25 janvier 2023 Résultats annuels 2022 Mardi 21 mars 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, E.A.U. et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACT INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] Croissance à périmètre constant, retraitée de l'impact de la consolidation des sociétés MB CAD (consolidée au 1 er avril 2022), la filiale brésilienne d'ABGI (consolidée depuis le 1 er janvier 2022), Ma-Sauvegarde et IFTC (consolidées au 1 er juillet 2021), AJ Solutions (consolidée au 1 er avril 2021), et taux de change constants.

[2] Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements sur immobilisations

[3] Trésorerie disponible – Emprunts et dettes financières

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ymedaMaXaW3Hlp5qZptqbWKUaZyUmWKUbWfIxmmbmJ2dbG1gx2pkm8jJZnBnl2xs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76276-visiativ-cp-rs-2022-20092022-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com