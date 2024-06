Visiativ : Groupe Snef détient 75,72% du capital d'Alliativ

(AOF) - Visiativ et Groupe Snef annoncent la réalisation définitive de la cession de 75,72% du capital d'Alliativ (actionnaire de contrôle de Visiativ) à Groupe Snef, à la suite de l'entrée en négociations exclusives des principaux actionnaires d'Alliativ et de groupe Snef le 8 février 2024, de l'obtention des autorisations réglementaires usuelles en matière de contrôle des concentrations et de l'approbation formelle de certains partenaires commerciaux de Visiativ.

La réalisation de la cession s'est faite par voie de cession en numéraire, sur la base d'une valeur par transparence égale à un prix de 37,00 euros par action de Visiativ (coupon attaché). Ce prix représente une prime de +35,5% par rapport au cours de clôture de l'action Visiativ le 8 février 2024, la veille de l'annonce de la cession (cours de référence au 8 février 2024 : 27,30 euros).

La cession permet ainsi à Groupe Snef de détenir 75,72% du capital d'Alliativ, l'actionnaire de contrôle de Visiativ. Par ailleurs, immédiatement après la cession, Alliativ a acquis auprès des actionnaires membre du concert 252 578 actions Visiativ (représentant environ 5,43% du capital social), toujours à un prix de 37,00 euros par action Visiativ (coupon attaché).

À la suite de la réalisation de la cession, Alliativ (désormais contrôlée par Groupe SNEF) déposera prochainement, à titre obligatoire conformément aux dispositions de l'article 235-2 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), un projet d'offre publique d'acquisition (OPA) soumise à la conformité de l'AMF et portant sur le solde des actions Visiativ en circulation (ainsi que l'intégralité des actions gratuites potentiellement à émettre avant la clôture de l'OPA), au même prix que celui retenu par transparence dans le cadre de la Cession, soit 37,00 euros par action Visiativ (coupon attaché).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.