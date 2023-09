Visiativ dévisse après la baisse de l'Ebitda et la présentation du plan stratégique

(AOF) - Visiativ chute de 12,50% à 28 euros, la présentation d’un plan stratégique sans objectif chiffré d’Ebitda entrant en collision avec un net repli de l’Ebitda au premier semestre. Ce dernier a reculé de 10% sur cette période à 8,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 6,8% contre 8,3% un an auparavant. Invest Securities anticipait une marge de 7,3%. Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 11% à 122,6 millions d'euros.

Le groupe explique le repli de l'Ebitda par l'adaptation de l'intéressement de la force commerciale aux nouveaux modèles de vente, le programme All Visiativ et des investissements marketing à l'international relatifs à l'uniformisation des marques des filiales.

Son chiffre d'affaires abonnements SaaS a progressé de 85% (+64% en organique), ce qui représente désormais 22% de l'activité Software contre 13% un an plus tôt.

Visiativ " entend poursuivre au second semestre 2023 sa dynamique de croissance, portée notamment par l'accélération des abonnements SaaS, et ainsi accroître sa rentabilité, en bénéficiant d'une saisonnalité toujours plus favorable sur la seconde moitié de l'exercice ".

Invest Securities souligne que la société n'a pas réitéré l'objectif du plan stratégique Catalyst de 30 millions d'euros d'Ebitda.

Catalyst laissera la place à Shift5 pour la période 2024-2028

Interrogé sur la durée de 5 ans du plan stratégique, contre 3 ans traditionnellement, son président, Laurent Fiard, a déclaré s'être " laissé le temps de réaliser un plan qui est ambitieux " et vouloir " montrer au marché que ce plan est transformant ".

A cette échéance, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI compte avoir doublé de taille pour réaliser 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Visiativ affiche son ambition d'accélérer à l'international où il compte réaliser 50% de ses revenus contre 36% en 2022. Il cible l'Europe, notamment l'Italie et l'Espagne, mais aussi l'Amérique du Nord.

Son objectif de revenus représente une croissance annuelle moyenne de 12%. Visiativ, qui a réalisé une vingtaine d'opérations externes depuis son introduction en Bourse en 2014, dispose des capacités pour racheter de 60 à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Les " nouveaux financements conclus fin 2022 pour 115 millions d'euros, dont un emprunt senior d'un montant jusqu'à 70 millions d'euros, permettent à Visiativ de disposer des marges de manoeuvre financières nécessaires à l'exécution du volet croissance externe de Shift5 ", a précisé la société.

L'objectif 2028 intègre donc également une prévision de croissance interne de 7%.

Le groupe table par ailleurs sur 100 millions d'euros d'ARR abonnement SaaS (revenu annuel récurrent).

Si la société technologique n'a pas donné d'objectif d'Ebitda, elle prévoit le " maintien d'un niveau élevé de rentabilité ". " Le management (…) prévient que le levier sur la rentabilité ne se matérialisera que sur les dernières années du plan ", rapporte Invest Securities. " Si nous avions déjà réduit nos attentes fin juillet, nous devrions à nouveau les abaisser. Le consensus, plus élevé, devrait procéder à des ajustements plus importants, en particulier sur 2023-24 ", prévient l'analyste.

Visiativ prévoit enfin d'atteindre l'excellence en matière de performance RSE. Pour ce faire, la firme compte notamment réduire ses émissions carbone de 5% par an à périmètre constant, maintenir le pourcentage de femme dans l'effectif global (32% en 2022) et faire croître de 10% par an le nombre de salariés en situation de handicap en France.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.