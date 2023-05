VISIATIV : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GENERALE MIXTE DU 25 MAI 2023 - VERSEMENT D'UN DIVIDENDE DE 1,10 EUR PAR ACTION

Lyon, le 26 mai 2023 – 8h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

L'Assemblée générale mixte de Visiativ s'est déroulée jeudi 25 mai 2023, sous la présidence de Laurent Fiard, Président-Directeur général, et en présence des Commissaires aux comptes.

Les actionnaires de Visiativ ont notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 clos le 31 décembre 2022, et la proposition d'affectation du résultat qui leur était proposée.

En conséquence, Visiativ va verser, au titre de l'exercice 2022, un dividende de 1,10 € par action, contre 0,45 € au titre de l'exercice précédent, représentant un rendement de 3,8% sur la base du cours de clôture de l'action Visiativ le 25 mai 2023. Le détachement du coupon interviendra le 5 juin 2023 et la mise en paiement du dividende, qui sera versé en numéraire, sera effectuée le 7 juin 2023.

L'ensemble des quinze résolutions mises au vote a été approuvé. Les actionnaires ont notamment renouvelé le mandat d'administrateur de Madame Sylvie Guinard (administratrice indépendante) pour une nouvelle période de six ans.

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de Visiativ ( www.visiativ.com ), section Investisseurs, rubrique Assemblées générales.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents communiqués pour cette Assemblée ont été mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société (26, rue Benoit Bennier 69260 Charbonnières-les-Bains, France) et sur son site internet ( www.visiativ.com ), section Investisseurs, rubrique Assemblées générales.

