VISIATIV : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2022

Lyon, le 11 janvier 2023 – 18h45. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Visiativ à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 4 556

Solde en espèces du compte de liquidité : 46 098,91 €

Au cours du 2 nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 25 248 titres 761 530,05 € 375 transactions VENTE 24 585 titres 746 063,85 € 376 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 4 064

Solde en espèces du compte de liquidité : 40 714,75 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 200 000 €

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 375 25 248 761 530,05 376 24 585 746 063,85 01/07/2022 3 25 756,5 3 83 2534,8 04/07/2022 5 90 2684 4 65 1966,1 05/07/2022 0 240 7022,54 0 215 6407,11 06/07/2022 0 146 4372,6 0 229 6912,09 07/07/2022 0 0 0 0 277 8508,19 08/07/2022 1 31 976,5 7 128 4058 11/07/2022 3 28 882,15 3 65 2067,5 12/07/2022 3 121 3866,45 9 129 4168,2 13/07/2022 13 246 8040,46 11 406 13479,65 14/07/2022 0 100 3300 0 9 293,85 15/07/2022 0 80 2578,2 0 193 6297,2 18/07/2022 0 94 3115,8 0 168 5575,35 19/07/2022 0 100 3370 0 192 6537,7 20/07/2022 0 129 4408,9 0 159 5443,95 21/07/2022 0 135 4700 0 371 12919,44 22/07/2022 0 105 3697,25 0 26 917,8 25/07/2022 0 215 7561,36 0 85 3009,8 26/07/2022 0 28 982,1 0 155 5436,01 27/07/2022 0 313 10932,65 0 361 12565,62 28/07/2022 3 60 2098 5 72 2541,4 29/07/2022 6 196 6920,96 8 171 6045,4 01/08/2022 10 148 5246,7 7 108 3838,55 02/08/2022 0 94 3337 0 230 8218,66 03/08/2022 0 171 6155,66 0 94 3416 04/08/2022 0 127 4579,8 0 356 12846,05 05/08/2022 0 20 720 0 143 5205,3 08/08/2022 0 179 6559,99 0 193 7090,01 09/08/2022 0 386 13901,64 0 131 4713,9 10/08/2022 0 279 9965,99 0 6 215,1 11/08/2022 0 172 6131,7 0 4 143,2 12/08/2022 0 592 20693,66 0 248 8608,5 15/08/2022 0 252 8781,19 0 0 0 16/08/2022 0 104 3587,2 0 178 6154,3 17/08/2022 0 142 4927,2 0 312 10880,06 18/08/2022 0 149 5164,3 0 135 4699,5 19/08/2022 0 401 13746,24 0 0 0 22/08/2022 0 81 2707,1 0 22 730,4 23/08/2022 0 116 3840,4 0 61 2043,5 24/08/2022 0 65 2155,7 0 0 0 25/08/2022 0 112 3672,1 0 125 4102,15 26/08/2022 0 244 7889,11 0 226 7265,2 29/08/2022 0 58 1857,4 0 141 4542,85 30/08/2022 0 150 4890 0 316 10317,15 31/08/2022 0 64 2122 0 429 14463,35 01/09/2022 0 163 5650,4 0 180 6270,5 02/09/2022 0 69 2416,85 0 408 14355,4 05/09/2022 0 266 9399,24 0 390 13781,2 06/09/2022 0 101 3587,9 0 318 11310,12 07/09/2022 0 371 13067,51 0 91 3230,35 08/09/2022 0 120 4218,4 0 7 244,3 09/09/2022 0 168 5826,31 0 347 12058,46 12/09/2022 0 125 4401,5 0 79 2796,6 13/09/2022 0 151 5290 0 75 2657,25 14/09/2022 0 390 13436,55 0 7 237,65 15/09/2022 0 100 3410 0 335 11348,26 16/09/2022 0 41 1408,35 0 331 11396,16 19/09/2022 0 202 6978,39 0 84 2923,2 20/09/2022 0 70 2434 0 232 8075,71 21/09/2022 0 725 23832,49 0 488 16198,67 22/09/2022 0 500 16262,15 0 271 8616,99 23/09/2022 0 411 12526,95 0 170 5190 26/09/2022 0 125 3722,65 0 55 1644,5 27/09/2022 0 192 5684,29 0 388 11508,58 28/09/2022 0 151 4465,79 0 74 2192,4 29/09/2022 0 250 7292,3 0 112 3296 30/09/2022 0 283 7906,96 0 525 14555,84 03/10/2022 0 458 12209,46 0 685 17933,23 04/10/2022 0 147 3969 0 758 21325,27 05/10/2022 9 326 9411,69 1 17 482,8 06/10/2022 21 470 12915,88 13 405 11062,09 07/10/2022 0 150 4046,96 0 62 1674,9 10/10/2022 2 90 2430 2 5 135,5 11/10/2022 0 109 2983,65 0 294 7997,74 12/10/2022 7 258 7100,75 5 205 5673,5 13/10/2022 12 271 7424,21 0 0 0 14/10/2022 2 58 1588,6 7 312 8576,19 17/10/2022 4 117 3219 4 188 5193,8 18/10/2022 2 100 2770 6 193 5346,25 19/10/2022 0 115 3179 0 629 17513,31 20/10/2022 27 778 21636,72 3 142 3868,95 21/10/2022 0 317 8573,04 0 99 2648,25 24/10/2022 4 105 2806 8 219 5884,29 25/10/2022 6 135 3631,1 1 4 107,8 26/10/2022 4 288 7798,9 14 557 15153,85 27/10/2022 15 357 9714,04 1 1 27,05 28/10/2022 13 392 10299,6 9 205 5313,91 31/10/2022 19 702 17767,2 4 128 3232,6 01/11/2022 8 198 4938,26 11 550 13873,48 02/11/2022 3 105 2707,5 14 340 8792,54 03/11/2022 0 689 17740,03 0 153 3916,36 04/11/2022 6 69 1783,8 17 479 12444,99 07/11/2022 0 210 5510,76 0 153 4032,9 08/11/2022 0 538 13983,7 0 86 2286,6 09/11/2022 3 123 3161,1 4 184 4782,75 10/11/2022 6 180 4753,69 17 553 14653,84 11/11/2022 7 140 3858,05 4 43 1186,8 14/11/2022 7 171 4704,55 7 213 5896,69 15/11/2022 7 231 6405,01 5 237 6569,81 16/11/2022 4 242 6774,35 11 269 7554,76 17/11/2022 17 493 13477,29 4 121 3327,1 18/11/2022 5 165 4501,05 28 586 16223,94 21/11/2022 0 179 5138,86 0 68 1958,8 22/11/2022 10 100 2878,95 7 122 3529,8 23/11/2022 3 40 1163,7 16 261 7595,49 24/11/2022 14 214 6265 8 243 7147,09 25/11/2022 4 100 2915,25 7 145 4237,7 28/11/2022 0 164 4767,74 0 195 5710,15 29/11/2022 0 684 19338,39 0 135 3756 30/11/2022 0 194 5347,3 0 0 0 01/12/2022 5 204 5571,99 16 363 10014,95 02/12/2022 0 0 0 0 236 6656,05 05/12/2022 3 98 2806,9 2 40 1160 06/12/2022 0 183 5166,86 0 89 2532,25 07/12/2022 6 119 3365 2 13 373,1 08/12/2022 7 244 6812,65 3 23 652,8 09/12/2022 1 100 2820 12 280 7926,16 12/12/2022 0 342 9682,4 0 20 568 13/12/2022 0 0 0 9 122 3420,15 14/12/2022 7 95 2692,55 4 199 5675,66 15/12/2022 6 178 5104,95 7 169 4903,45 16/12/2022 3 59 1707,95 4 92 2673,6 19/12/2022 9 92 2645,5 7 217 6297,64 20/12/2022 0 171 4804,79 0 0 0 21/12/2022 2 47 1296,95 2 82 2279,6 22/12/2022 0 0 0 5 86 2384,7 23/12/2022 7 121 3358,1 1 1 28 26/12/2022 0 0 0 0 0 0 27/12/2022 0 126 3465 0 32 889,6 28/12/2022 7 228 6245,44 1 35 971,25 29/12/2022 12 167 4503,41 3 172 4638,99 30/12/2022 2 140 3773 3 86 2322

