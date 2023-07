VISIATIV : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2023

Lyon, le 5 juillet 2023 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Visiativ à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3 557

Solde en espèces du compte de liquidité : 59 004,91 €

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 21 357 titres 677 362,92 € 1 011 transactions VENTE 22 356 titres 705 735,12€ 1 031 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 4 556

Solde en espèces du compte de liquidité : 30 632,71 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 200 000 €

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 23 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACT INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 011 21 357 677 362,92 1 031 22 356 705 735,12 02/01/2023 1 15 426 5 60 1662 03/01/2023 2 42 1190,8 2 29 826,6 04/01/2023 6 162 4682,3 7 130 3765,2 05/01/2023 9 127 3654,5 7 290 8364,91 06/01/2023 0 0 0 21 314 9145 09/01/2023 4 149 4571,5 8 163 4960,4 10/01/2023 1 100 3080 11 296 9145,54 11/01/2023 8 152 4694,66 8 98 3058,05 12/01/2023 5 75 2314,6 3 159 4908,7 13/01/2023 4 110 3401 5 188 5833 16/01/2023 0 0 0 9 198 6090,9 17/01/2023 1 5 155,25 10 144 4509,1 18/01/2023 2 56 1759,6 11 309 9789,8 19/01/2023 18 359 11210,46 6 222 6969,29 20/01/2023 2 26 811,2 9 67 2122,1 23/01/2023 1 26 826,8 18 236 7551,69 24/01/2023 1 30 960 16 450 14517,99 25/01/2023 2 39 1261,2 18 410 13581,62 26/01/2023 4 166 6017,3 5 224 8176 27/01/2023 16 349 12393,9 5 145 5212 30/01/2023 16 252 8938,11 0 0 0 31/01/2023 13 377 12954,81 0 0 0 01/02/2023 13 271 9017,8 1 15 504 02/02/2023 10 311 10298,11 3 125 4158 03/02/2023 1 78 2620,8 24 684 22848,54 06/02/2023 13 198 6623,46 0 0 0 07/02/2023 10 150 4985,6 4 30 1001,7 08/02/2023 10 194 6498,84 15 274 9176,86 09/02/2023 6 172 5823,2 15 242 8215,2 10/02/2023 15 352 11875,99 0 0 0 13/02/2023 3 58 1978,3 8 229 7795,85 14/02/2023 3 36 1238,4 11 215 7406,75 15/02/2023 19 373 12708,04 2 5 171,65 16/02/2023 7 166 5645,89 6 126 4295,71 17/02/2023 11 173 5896 1 1 34,2 20/02/2023 7 133 4526,4 6 138 4729,95 21/02/2023 2 98 3359,9 13 243 8324,84 22/02/2023 11 159 5431,9 4 52 1776,2 23/02/2023 6 115 3908,25 0 0 0 24/02/2023 8 96 3261,7 7 185 6297,05 27/02/2023 9 149 5056,34 17 529 18116,4 28/02/2023 9 237 8056,6 8 134 4574,6 01/03/2023 9 175 6035,4 15 331 11416,06 02/03/2023 5 125 4363 10 209 7320,89 03/03/2023 3 34 1197,15 5 89 3140,1 06/03/2023 15 240 8433 6 80 2821,5 07/03/2023 13 211 7429,14 20 195 6885,51 08/03/2023 7 136 4751,11 10 137 4796,79 09/03/2023 8 276 9665,19 14 277 9761,4 10/03/2023 3 101 3556 12 204 7200,4 13/03/2023 15 284 9938,61 12 194 6837,01 14/03/2023 17 368 12789,36 18 245 8613,96 15/03/2023 20 243 8542,25 9 63 2220,3 16/03/2023 10 304 10597,44 9 129 4516,2 17/03/2023 28 556 18965,44 15 314 10710,29 20/03/2023 20 284 9420,65 22 502 16667,05 21/03/2023 4 110 3676,2 23 492 16537,45 22/03/2023 40 816 27450,97 19 332 11304,77 23/03/2023 13 317 10093,91 15 416 13026,08 24/03/2023 21 453 13924,5 15 229 7015,21 27/03/2023 5 183 5678,34 12 586 17921,46 28/03/2023 7 132 4129,36 3 4 126,4 29/03/2023 1 74 2323,6 5 123 3878,4 30/03/2023 30 348 10956,08 8 180 5646,91 31/03/2023 8 202 6160,19 18 253 7700,31 03/04/2023 5 82 2491,1 4 100 3042 04/04/2023 40 243 7396,19 4 84 2579,2 05/04/2023 11 177 5299,59 8 224 6678,49 06/04/2023 24 448 13126,89 23 492 14417,32 11/04/2023 0 0 0 21 503 15268,01 12/04/2023 2 30 921 12 276 8507,2 13/04/2023 11 166 5045,6 3 40 1224 14/04/2023 9 167 5002,8 7 90 2754 17/04/2023 1 40 1200 2 30 903 18/04/2023 4 110 3284 3 100 3004 19/04/2023 4 134 3994,59 3 132 3920,4 20/04/2023 24 375 10873,2 4 116 3344,8 21/04/2023 9 303 8628,89 10 197 5653,41 24/04/2023 6 112 3134,5 9 335 9684,88 25/04/2023 11 220 6499,11 6 137 4030,29 26/04/2023 21 286 8273,41 8 295 8506,3 27/04/2023 19 450 12619,22 4 93 2611,8 28/04/2023 10 225 6227,51 5 115 3211 02/05/2023 12 419 11542,32 1 2 56 03/05/2023 4 160 4432 2 20 556 04/05/2023 6 77 2128,6 3 100 2796,4 05/05/2023 4 71 1975,9 6 123 3455,4 08/05/2023 1 11 306,9 2 110 3090 09/05/2023 8 260 7355,01 14 484 13735,39 10/05/2023 0 0 0 7 181 5068 11/05/2023 3 20 558 5 109 3052 12/05/2023 3 187 5266,59 8 288 8120,39 15/05/2023 1 13 369,2 8 161 4639,7 16/05/2023 4 126 3620,6 0 0 0 17/05/2023 4 134 3811 1 16 457,6 18/05/2023 7 174 4919,8 10 342 9740,5 19/05/2023 1 8 232,8 16 274 7942,41 22/05/2023 8 438 12725,3 2 112 3252,8 23/05/2023 0 0 0 9 153 4522,5 24/05/2023 10 184 5445 7 125 3715 25/05/2023 6 147 4304,2 1 1 29,2 26/05/2023 0 0 0 10 253 7403,41 29/05/2023 3 70 2063 5 256 7643,49 30/05/2023 3 78 2340 7 119 3595,5 31/05/2023 5 87 2667,9 5 123 3776,4 01/06/2023 7 267 8171,29 9 249 7696,19 02/06/2023 4 179 5551,79 8 205 6404,51 05/06/2023 4 84 2595,6 8 213 6572,6 06/06/2023 3 52 1606,8 2 54 1674 07/06/2023 2 115 3561 4 89 2764,3 08/06/2023 3 16 500,8 5 84 2637,6 09/06/2023 10 240 7467,79 1 76 2378,8 12/06/2023 2 50 1550 9 207 6489,31 13/06/2023 2 21 655,2 14 200 6282,5 14/06/2023 3 64 2016 4 43 1360,5 15/06/2023 6 160 5026 15 145 4595,5 16/06/2023 0 0 0 7 272 8702,5 19/06/2023 5 55 1766 0 0 0 20/06/2023 6 136 4332,61 1 10 321 21/06/2023 17 459 14201,92 2 18 562,8 22/06/2023 10 156 4727,8 28 555 17030,67 23/06/2023 8 231 7147,3 3 27 839,7 26/06/2023 7 105 3240,8 0 0 0 27/06/2023 4 111 3390,4 0 0 0 28/06/2023 0 0 0 15 121 3696,01 29/06/2023 12 501 15129,7 0 0 0 30/06/2023 1 15 450 7 134 4056,6

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lW9vkpVpam2byWqaZMZma2Znm5ljl5OWZWWdxpaaa5jJaXJimpyVb5eWZnFhnWVp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80803-visiativ_bilan-semestriel-liquidite_30062023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com