VISIATIV : 4ÈME TRIMESTRE RECORD : 100,7 M EUR EN CROISSANCE DE +25% - CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2022 : 258,7 M EUR EN PROGRESSION DE +21%, DONT +11% EN ORGANIQUE

Lyon, le 25 janvier 2023 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ a réalisé un 4 ème trimestre 2022 record avec un chiffre d'affaires consolidé de 100,7 M€, en forte progression de +25% dont +13% en organique 1 . Pour la première fois, Visiativ dépasse le seuil des 100 M€ de facturations en un trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 258,7 M€, en croissance de +21% par rapport à l'an dernier. A périmètre et taux de change constants, la progression s'est établie à +11%, marquant ainsi une nouvelle année de croissance organique 1 à deux chiffres sur l'ensemble des activités (SOFTWARE +11% et CONSULTING +12%)

Les activités récurrentes (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements SaaS) croissent de +22% sur l'exercice (+12% à périmètre et change constants 1 ), et représentent 67% du chiffre d'affaires à fin décembre. Les abonnements SaaS progressent fortement sur l'année : l'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) s'établit à 27,4 M€ au 31 décembre 2022, en croissance de +37% (+23% en organique 1 ).

Comme les années précédentes, 2022 concrétise une croissance dynamique à l'international, avec un chiffre d'affaires hors de France qui progresse de +59% sur l'année, dont +29% à titre organique 1 . L'international, qui bénéficie d'une rentabilité plus élevée, représente désormais 36% de l'activité contre 27% un an plus tôt.

La fin de l'exercice 2022 conforte Visiativ dans l'atteinte des objectifs de son plan CATALYST, avec un niveau cible d'EBITDA de 30 M€ à horizon 2023.

En M€ - Données non auditées au 31/12 12 mois 2021 12 mois 2022 Variation Variation en organique [1] SOFTWARE 141,4 168,6 +19% +11% dont abonnements SaaS 16,3 22,0 +35% +22% CONSULTING 73,0 90,1 +24% +12% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 214,4 258,7 +21% +11% dont Chiffre d'affaires international 58,1 92,1 +59% +29% En % 27% 36% dont Chiffre d'affaires récurrent 142,8 174,6 +22% +12% En % 67% 67%

CROISSANCE ORGANIQUE A DEUX CHIFFRES SUR TOUTES LES ACTIVITÉS EN 2022

L'activité SOFTWARE a réalisé un chiffre d'affaires de 74,1 M€ en progression de +23% au 4 ème trimestre 2022. L'activité a été extrêmement soutenue en fin d'année, avec une croissance organique 1 à deux chiffres (+12%). Visiativ clôture ainsi l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires SOFTWARE de 168,6 M€, en progression annuelle de +19% dont +11% en organique 1 .

Les abonnements SaaS ( Software as a Service ) progressent fortement et représentent 13% du chiffre d'affaires SOFTWARE contre 11% un an plus tôt.

L'ARR ( Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) des contrats SaaS mis en facturation au cours du 4 ème trimestre 2022 progresse de 5,3 M€ (+24%) en organique 1 par rapport au 3 ème trimestre 2022. À fin 2022, l'ARR s'établit désormais à 27,4 M€, en croissance de +37% par rapport à celui au 31 décembre 2021.

L'activité CONSULTING a enregistré une croissance soutenue de +32% au 4 ème trimestre 2022 (+13% en organique 1 ) sur tous les métiers. La dynamique est portée par la croissance de la zone Amérique (x2,2), géographie qui représente désormais 25% de l'activité CONSULTING contre 14% en 2021. L'attrait des offres de cybersécurité et de transformation digitale ne faiblit pas avec 30 diagnostics signés au 4 ème trimestre 2022, portant le nombre total à 78 pour 2022 contre 44 signés en 2021.

Le chiffre d'affaires récurrent (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements SaaS) s'établit à fin 2022 à 174,6 M€, en progression de +22% sur l'année. L'activité récurrente représente 67% des facturations totales de Visiativ (identique à 2021).

L'international a également constitué l'un des moteurs de la croissance de Visiativ en 2022, avec un excellent 4 ème trimestre en croissance de +67% (+33% en organique 1 ). Les ventes hors de France ont totalisé 92,1 M€ en 2022, soit un bond de +59% dont +29% à périmètre et taux de change constants. Tous les pays internationaux consolidés au 31 décembre 2021 affichent une croissance à deux chiffres, et l'exercice 2022 concrétise l'arrivée de 4 nouveaux pays pour près de 20 M€ de chiffre d'affaires proforma (Brésil, Allemagne, Irlande et Pologne).

A fin 2022, l'activité internationale représente désormais 36% de l'activité de Visiativ (contre 27% un an plus tôt).

PERSPECTIVES

Visiativ a délivré une activité très soutenue au 4 ème trimestre, en particulier à l'international. Les dernières sociétés acquises ont pleinement contribué à cette dynamique et sont relutives en termes de rentabilité pour le groupe.

Malgré l'environnement économique incertain, le niveau de chiffre d'affaires récurrent (67% à fin 2022) et le bon niveau de prises de commandes au cours des derniers mois de l'année permettent à Visiativ d'aborder l'exercice 2023 avec une bonne visibilité.

Fort de cette dynamique, Visiativ réitère sa confiance dans l'atteinte des objectifs du plan stratégique CATALYST, et notamment d'un EBITDA de 30 M€ en 2023.

AGENDA FINANCIER

ÉVENEMENTS DATES Résultats annuels 2022 Mardi 21 mars 2023 Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2023 Mardi 25 avril 2023 Assemblée générale Jeudi 25 mai 2023 Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 2023 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats 1 er semestre 2023 Mardi 19 septembre 2023 Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2023 Mardi 24 octobre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 Mercredi 24 janvier 2024 Résultats annuels 2023 Mardi 19 mars 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

ANNEXES

Chiffre d'affaires consolidé du 4 ème trimestre

En M€ - Données non auditées au 31/12 T4 2021

(3 mois) T4 2022

(3 mois) Variation Variation en organique [1] SOFTWARE 60,4 74,1 +23% +12% dont abonnements SaaS 6,0 7,8 +30% +21% CONSULTING 20,3 26,7 +32% +13% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 80,6 100,7 +25% +13% dont Chiffre d'affaires international 21,4 35,8 +67% +33% En % 27% 36% dont Chiffre d'affaires récurrent 58,4 73,2 +25% +12% En % 72% 73%

[ 1 ] croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés Absiskey (consolidée au 1 er octobre 2022), Daxium et Braithwaite (consolidées au 1 er juillet 2022), MB CAD (consolidée au 1 er avril 2022), la filiale brésilienne d'ABGI (consolidée depuis le 1 er janvier 2022), Ma-Sauvegarde et IFTC (consolidées au 1 er juillet 2021), AJ Solutions (consolidée au 1 er avril 2021), et taux de change constants.

