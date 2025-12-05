 Aller au contenu principal
Visa va transférer son siège européen dans le quartier de Canary Wharf à Londres-FT
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 08:03

Visa V.N va déménager son siège européen à Canary Wharf, à Londres, selon une information de presse du Financial Times publiée vendredi.

Visa va louer 300.000 pieds carrés (environ 27.870 mètres carrés) au One Canada Square pour une durée de 15 ans, selon le FT citant le Canary Wharf Group, ajoutant que la société louera 11 étages du bâtiment qu'elle devrait occuper en 2028, citant le Canary Wharf Group.

Visa et le Canary Wharf Group n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le quartier de Canary Wharf a eu du mal à conserver ses locataires après la pandémie de Covid-19. Il connaît toutefois aujourd'hui un regain d'activité, de plus en plus d'entreprises incitant leur personnel à retourner au bureau.

La semaine dernière, JPMorgan Chase JPM.N a dévoilé un projet de construction d'une tour dans le quartier financier, qui contribuera à hauteur de 9,9 milliards de livres (11,3 milliards d'euros) sur six ans à l'économie locale et créera 7.800 emplois.

(Rédigé par Gursimran Kaur à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
316,140 USD NYSE +1,21%
VISA RG-A
327,030 USD NYSE -0,86%
