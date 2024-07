Visa : sa performance trimestrielle déçoit

(AOF) - Visa a présenté des profits et des revenus plus faibles qu’anticipé. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement a bondi de 17% à 4,9 milliards de dollars au troisième trimestre clos fin juin, soit 2,40 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,42 dollars, soit 1 cent de moins que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 8,9 milliards de dollars, ressortant 60 millions de dollars sous les attentes.

Les volumes des paiements ont augmenté de 7%, soutenus par la progression des paiements transfrontaliers : +14%. Les transactions traitées par Visa ont bondi de 10% à 59,3 milliards de dollars.

Le bénéfice par action ajusté est toujours anticipé en croissance de 10% à 15% sur l'exercice et au quatrième trimestre.

