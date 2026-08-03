Visa renforce son offre en matière de cybersécurité grâce à l'acquisition de BioCatch pour 2,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste et d'informations contextuelles aux paragraphes 6 et 7) par Arasu Kannagi Basil

Visa V.N a annoncé lundi qu’elle allait racheter BioCatch, un fournisseur de solutions de lutte contre la fraude, pour 2,4 milliards de dollars en numéraire, marquant ainsi la dernière initiative en date du géant des cartes de paiement pour renforcer son offre en matière de cybersécurité.

Cette opération permettrait au plus grand prestataire mondial de services de paiement de renforcer encore davantage ses offres existantes en matière de cybersécurité, de lutte contre la fraude, de gestion des risques et de sécurité, et lui permettrait d’aider ses clients à mieux se protéger dans un environnement de menaces de plus en plus complexe, a déclaré Visa.

« Les piratages de comptes et les escroqueries coûtent à l’économie mondiale plus de 1 000 milliards de dollars par an, et l’intelligence artificielle permet de mener ces attaques à une échelle sans précédent. BioCatch aidera nos clients à bloquer la fraude avant qu’elle n’atteigne le stade du paiement », a déclaré Andrew Torre, président des services à valeur ajoutée chez Visa.

Fondée en 2011, BioCatch aide à détecter la fraude et à distinguer en temps réel les utilisateurs légitimes des fraudeurs en analysant des signaux tels que les frappes au clavier, les gestes tactiles et la manipulation des appareils afin de sécuriser les transactions.

La société compte plus de 350 clients du secteur bancaire dans 21 pays et assure la protection de 1,8 milliard d’appareils et de 760 millions d’utilisateurs à travers le monde.

« Nous pensons que les investisseurs accueilleront favorablement cette nouvelle, car on parle de plus en plus de la nécessité de disposer de solutions anti-fraude renforcées pour protéger les paiements à l’ère de l’IA, beaucoup citant Recorded Future de Mastercard comme l’outil le plus performant dans ce domaine », a déclaré Adam Frisch, analyste chez Evercore.

Permira a investi pour la première fois dans BioCatch en 2023, puis a acquis une participation majoritaire en 2024, pour une valorisation de 1,3 milliard de dollars. Sous la houlette de cette société d’investissement, le chiffre d’affaires et la marge brute de BioCatch ont tous deux été multipliés par trois environ.

Ces dernières années, les géants des cartes de paiement se sont de plus en plus tournés vers les acquisitions pour renforcer leurs offres en matière de prévention de la fraude.

Mastercard MA.N a finalisé en 2024 l’acquisition, pour 2,65 milliards de dollars, de la société de renseignements sur les menaces Recorded Future , tandis que Visa a racheté la même année la société de protection des paiements Featurespace .

Au cours des cinq dernières années, Visa a investi plus de 13 milliards de dollars dans la technologie et les infrastructures destinées à lutter contre les fraudeurs.

La transaction concernant BioCatch devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième trimestre fiscal 2027 de Visa.