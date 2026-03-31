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Visa renforce son alliance européenne avec Fiserv
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 12:15

Visa annonce l'extension de son partenariat de longue date avec Fiserv, spécialiste des paiements et des technologies financières, afin d'intégrer la plateforme d'acceptation Visa aux solutions d'acquisition et de traitement des paiements de Fiserv en Europe.

Cette collaboration apporte une couche d'acceptation unifiée, pilotée par API, conçue pour simplifier l'intégration pour les acquéreurs, tout en aidant les commerçants à améliorer leurs taux d'autorisation, à réduire la fraude et à offrir des expériences clients fluides.

En combinant leurs capacités, les deux entreprises proposent une infrastructure d'acceptation basée sur le cloud qui prend en charge le routage intelligent, l'enrichissement des données et des services à valeur ajoutée intégrés.

Grâce à ce partenariat, les acquéreurs pourront accéder aux principaux services d'acceptation de Visa via une intégration unique, pensée selon une logique API-first et intégrée à l'environnement d'acquisition de Fiserv.

Ceci leur permettra de réduire le besoin de connexions multiples et de développements sur mesure, tout en permettant une plus grande scalabilité et davantage de flexibilité sur les différents marchés.

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