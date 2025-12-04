Visa prévoit de se lancer en Syrie après avoir conclu un accord avec la banque centrale sur les paiements numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Visa V.N a annoncé jeudi qu'elle prévoyait de lancer des opérations en Syrie, à la suite d'un accord avec la banque centrale syrienne sur une feuille de route visant à développer un écosystème de paiements numériques, selon un communiqué de la société.