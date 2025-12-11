 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Visa plus forte hausse du Dow, BofA passe à l'achat
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 16:53

Le titre Visa enregistre jeudi la plus forte progression du Dow Jones, bénéficiant d'un changement de recommandation de Bank of America passé de "neutre" à "achat" sur le spécialiste américain des paiements.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action s'adjugeait 3,9%, à comparer avec un gain de 0,9% au même moment pour l'indice Dow.

Dans une note intitulée "une super entreprise à un prix soldé", l'intermédiaire relève que seulement deux sociétés appartenant à l'indice S&P 500 ont été en mesure, à l'instar de l'émetteur de cartes de crédit, de générer une croissance annuelle du chiffre d'affaires et des bénéfices de plus de 10% assortie d'une marge opérationnelle de plus de 50% depuis 2021.

Pourtant, ajoute l'analyste, l'action a sous-performé le S&P de 25% depuis le 8 juin dernier, pour se traiter à un multiple de valorisation au plus bas depuis 10 ans, ce qui lui fait dire qu'il apprécie le profil risque/rendement à ses niveaux actuels.

Son objectif de cours s'établit à 382 dollars.







Valeurs associées

VISA RG-A
339,600 USD NYSE +4,20%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank