Visa mise sur les stablecoins pour accélérer les paiements transfrontaliers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Niket Nishant et Manya Saini

Visa V.N a déclaré mardi qu'elle allait commencer à tester une nouvelle façon pour les entreprises de financer les paiements internationaux en leur permettant d'utiliser des stablecoins au lieu de pré-déposer de l'argent sur des comptes locaux.

Cette décision est le signe d'une acceptation croissante de ces jetons numériques parmi les grandes entreprises, qui ont été encouragées par l'adoption aux États-Unis du Genius Act , une loi qui établit des règles claires pour les émetteurs de stablecoins.

"Le Genius Act a tout changé. Il a rendu les choses beaucoup plus légitimes. Avant cette clarté réglementaire, toutes les grandes institutions étaient en quelque sorte sur la corde raide", a déclaré Mark Nelsen, chef de produit pour les solutions commerciales et de mouvement d'argent de Visa, lors d'une interview avec Reuters.

La société travaille avec des partenaires anonymes et prévoit d'étendre le programme pilote l'année prochaine.

L'initiative pilote permettra aux banques, aux sociétés de transfert de fonds et à d'autres institutions financières de préfinancer des comptes avec des stablecoins au lieu de monnaies traditionnelles.

Une telle initiative pourrait accélérer les transactions transfrontalières et libérer des liquidités, car les entreprises doivent souvent bloquer des fonds dans plusieurs devises à travers le monde pour couvrir les paiements locaux.

Les stablecoins sont des jetons numériques conçus pour conserver une valeur constante. Ils sont souvent adossés à des actifs traditionnels tels que le dollar américain ou les bons du Trésor.

Leur utilité pour transférer rapidement de l'argent d'un pays à l'autre a suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'éroder la position dominante de certaines sociétés de paiement et banques régionales sur le marché.

"Les stablecoins sont en train de passer du statut de gadget cryptographique à celui de système financier. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons lancé un fonds inversé négocié en bourse pour les banques régionales, car je pense qu'elles sont en difficulté", a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management, en faisant référence à un fonds conçu pour profiter de la baisse des actions des banques régionales.

Le programme pilote de Visa met toutefois en évidence la manière dont certains opérateurs historiques se concentrent sur la collaboration plutôt que sur la concurrence, en faisant des stablecoins un outil pour renforcer leur propre infrastructure.

"Il est difficile de recréer la quantité de logiciels et de technologies qui ont été déployés à l'échelle mondiale pour les paiements. Il semble donc plus probable d'incorporer la technologie des stablecoins dans les flux existants", a déclaré Mark Nelsen.