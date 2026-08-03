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Visa met la main sur BioCatch pour mieux combattre les fraudes
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 15:10
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Visa annonce avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir BioCatch, un fournisseur de premier plan de solutions de renseignement sur la fraude, auprès de fonds conseillés par Permira et d'autres actionnaires, pour 2,4 MdsUSD en numéraire.

L'acquisition de BioCatch complète les solutions existantes de Visa en matière de cybersécurité, de fraude, de gestion des risques et de sécurité. Elle devrait aider les clients de Visa à mieux se protéger, ainsi que leurs propres clients, contre la menace croissante des prises de contrôle de comptes, des escroqueries, des mules financières et des fraudes aux demandes.

BioCatch a développé des solutions innovantes fondées sur l'IA et l'apprentissage automatique, qui analysent des milliers de signaux applicatifs, comportementaux, liés aux appareils et au réseau, tels que les frappes au clavier, les gestes tactiles et la manipulation des appareils, afin de détecter la fraude et de distinguer en temps réel les utilisateurs légitimes des fraudeurs.

Selon le groupe de solutions de paiement, cette société protège 1,8 milliard d'appareils et 760 millions d'utilisateurs dans le monde, au service de plus de 350 établissements bancaires répartis dans 21 pays, dont plus de 100 des plus grandes banques mondiales.

Au cours des cinq dernières années, Visa affirme avoir investi plus de 13 MdsUSD dans les technologies et les infrastructures afin de préserver l'intégrité de l'écosystème des paiements et d'accélérer la baisse des taux de fraude.

Soumise aux conditions habituelles, y compris à l'obtention des autorisations réglementaires applicables, la transaction devrait être finalisée d'ici à la fin du 2e trimestre fiscal 2027 de Visa et "apporter des avantages significatifs à ses clients financiers, aux consommateurs et à l'ensemble de l'industrie des paiements".

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