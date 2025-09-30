Visa gagne du terrain après avoir annoncé qu'elle testerait l'utilisation de stablecoins pour les paiements internationaux

(Mises à jour)

30 septembre - ** Les actions du plus grand processeur de paiements au monde, Visa V.N , ont augmenté de 1,5 % à 345 $

** La société déclare qu'elle va commencer à tester une nouvelle façon pour les entreprises de financer les paiements internationaux en utilisant des stablecoins

** Les stablecoins sont des jetons numériques conçus pour conserver une valeur constante et souvent soutenus par des actifs traditionnels tels que le dollar américain ou les bons du Trésor

** "La loi Genius a tout changé. Elle a rendu les choses beaucoup plus légitimes. Avant cette clarté réglementaire, toutes les grandes institutions hésitaient en quelque sorte", déclare Mark Nelsen, chef de produit, CMS, chez Visa

** 31 des 39 analystes évaluent l'action à l'achat ou plus et huit la maintiennent; la prévision médiane est de 400 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, V a augmenté de 8,7 % depuis le début de l'année