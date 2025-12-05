Menace russe : la Norvège commande deux sous-marins allemands et des missiles longue portée

"La Norvège est une nation côtière et maritime, et les sous-marins sont absolument essentiels à la défense de notre pays", a assuré le ministre de la Défense norvégien.

Tore Sandvik à Varsovie, en Pologne, le 29 septembre 2025. ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

Pour muscler sa "dissuasion" face à la menace russe, la Norvège va commander deux nouveaux sous-marins allemands et des missiles longue portée, a annoncé vendredi 5 décembre le gouvernement.

Oslo avait déjà commandé en 2021 quatre sous-marins au fournisseur allemand Thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), souligne le ministère de la défense dans un communiqué. Le premier devrait être livré en 2029.

"La Norvège est une nation côtière et maritime, et les sous-marins sont absolument essentiels à la défense de notre pays. Nous constatons une hausse de l'activité des forces russes dans l'Atlantique Nord et la mer de Barents ", a déclaré le ministre de la défense Tore O. Sandvik, cité dans le communiqué.

"Totalement indispensable"

"En tant que 'yeux et oreilles' de l'Otan dans le Nord, cela exige une plus grande capacité à montrer notre présence, à surveiller et à dissuader dans nos zones proches. Dans ce contexte, les sous-marins sont totalement indispensables ".

L'addition est salée : pour financer cette acquisition, le gouvernement propose d'augmenter le budget de 46 milliards de couronnes (3,9 milliards d'euros), précisant que "le prix unitaire des sous-marins et de leurs systèmes d'armes" avait augmenté en raison de la hausse du coût des matières premières critiques ainsi que du matériel de défense.

Dans un communiqué séparé, le ministère de la défense a aussi annoncé l'achat de missiles longue portée, pour une valeur de 19 milliards de couronnes.

Ces armes permettront d'atteindre, "avec une grande précision", des cibles à des distances pouvant atteindre 500 kilomètres, a relevé le ministre.

La Russie et le pays nordique partagent dans le Grand Nord 198 kilomètres de frontière terrestre ainsi qu'une frontière maritime en mer de Barents.