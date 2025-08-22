Visa ferme son unité américaine de services bancaires ouverts alors que la lutte pour les données s'intensifie, selon une source

Le processeur de paiements Visa V.N a fermé son activité d'open-banking aux États-Unis, selon une source familière avec le sujet, alors que les tensions montent entre les banques et les fintechs sur l'accès aux données des clients.

L'unité fournit des outils aux fintechs pour faciliter l'accès aux données bancaires, les aidant à offrir des inscriptions et des transferts d'argent plus fluides.

Cependant, les différends entre les banques et les fintechs ont alimenté les doutes sur l'avenir de l'open banking.

Selon un rapport de Bloomberg publié en juillet, JPMorgan Chase JPM.N a informé les fintechs qu'elles devraient payer des frais potentiellement élevés pour accéder aux données de ses clients. Le directeur général de PNC Financial PNC.N , Bill Demchak, a également déclaré que sa banque envisageait une telle démarche.

Les banques affirment que ces frais sont nécessaires pour couvrir le coût de la sauvegarde et de la livraison des données des clients, tandis que les fintechs soutiennent que les banques ne devraient pas être autorisées à facturer des informations qui appartiennent aux clients, et que ces frais nuiraient à leurs activités.

Le mois dernier, Alex Rampell, associé général du géant du capital-risque Andreessen Horowitz, a comparé ces frais à l'"opération Chokepoint 3.0", une stratégie historique dans laquelle les régulateurs auraient restreint l'accès de certaines industries aux services financiers.

"Nous concentrons notre stratégie de banque ouverte sur des marchés à fort potentiel comme l'Europe et l'Amérique latine", a déclaré un porte-parole de Visa dans un communiqué.

L'open banking a gagné du terrain en Europe, où les régulateurs ont exigé des banques qu'elles partagent leurs données avec des tiers agréés, mais les États-Unis ne disposent pas de telles règles, laissant l'adoption de celles-ci à des accords privés.

Toutefois, des efforts sont en cours pour clarifier le cadre aux États-Unis. Jeudi, le Consumer Financial Protection Bureau a donné le coup d'envoi d'une réécriture de ses règlements régissant le contrôle des consommateurs sur le partage de leurs données personnelles entre les banques et les fintechs.

