Visa fait un peu mieux que prévu au quatrième trimestre

(AOF) - Visa a dévoilé des comptes plus solides qu'anticipé au quatrième trimestre, clos fin septembre. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement a en revanche reculé de 4% à 5,1 milliards de dollars, soit 2,62 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,98 dollars, soit 1 cent de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 10,7milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street de 10,62 milliards de dollars.

Les volumes des paiements ont augmenté de 9%, soutenus par la progression des paiements transfrontaliers : +11%. Les transactions traitées par Visa ont progressé de 10% à 67,7 milliards de dollars.

Sur l'exercice, le bénéfice par action ajusté et le revenu sont anticipés en progression de 10% à 15%. Sur le premier trimestre, le revenu est vu en hausse de 13% à 15% (High-end of low-double-digit) et le bénéfice par action en progression de 13% à 16% (low-teens).

