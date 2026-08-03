Visa en hausse après la conclusion d'un accord de 2,4 milliards de dollars avec BioCatch

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3 août - ** L'action du géant des cartes de paiement Visa

V.N progresse de 1,4% à 371,24 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Visa annonce le rachat de BioCatch, fournisseur de solutions de lutte contre la fraude, pour 2,4 milliards de dollars en numéraire auprès de fonds gérés par Permira et d’autres actionnaires

** "Les piratages de comptes et les escroqueries coûtent chaque année plus de 1.000 milliards de dollars à l’économie mondiale, et l’IA permet de mener ces attaques à une échelle sans précédent", a déclaré Andrew Torre, président des services à valeur ajoutée chez Visa

** La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième trimestre fiscal 2027 de Visa

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 4,4% depuis le début de l’année