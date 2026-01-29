Visa dépasse ses estimations de bénéfices pour le premier trimestre, les ventes des fêtes de fin d'année ayant dopé les volumes de paiement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les estimations sont révisées et des détails sont ajoutés tout au long de l'article)

Visa V.N a dépassé les estimations pour son bénéfice du premier trimestre jeudi, porté par une utilisation accrue des cartes pendant les fêtes de fin d'année , dans un contexte de résistance des dépenses de consommation aux États-Unis au cours des trois derniers mois de 2025.

Les ménages à revenus élevés ont été les principaux moteurs de cette croissance, qui a été marquée par un nombre record d'acheteurs pendant les fêtes et une augmentation des ventes en ligne.

Les services de Visa sont utilisés par des milliards de personnes dans le monde pour les achats quotidiens, ce qui en fait un baromètre de la santé économique.

Les ménages à revenus faibles et moyens ont toutefois eu une capacité limitée à substituer des achats, les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ayant fait grimper les prix pour les consommateurs.

Les volumes de paiement mondiaux, une jauge des dépenses globales des consommateurs et des entreprises sur le réseau de Visa, ont bondi de 8% en dollars constants au cours du trimestre rapporté.

Son homologue Mastercard MA.N a également enregistré de bons résultats au cours du trimestre, les dépenses de voyage, de loisirs et d'articles de première nécessité ayant stimulé les volumes de transactions de l'entreprise de traitement des paiements.

Toutefois, les volumes transfrontaliers totaux de Visa ont augmenté à un rythme légèrement plus lent de 12 % au premier trimestre, par rapport à la même période de l'année précédente.

Les actions de la société ont baissé de 1,7 % dans les échanges prolongés. L'action Visa a gagné près de 11 % en 2025, surpassant Mastercard, mais moins qu'American Express AXP.N et que le marché dans son ensemble.

American Express devrait publier ses résultats trimestriels vendredi matin.

Les mesures transfrontalières de Visa - un indicateur en temps réel du commerce mondial et des voyages, un point focal pour les marchés depuis les annonces tarifaires du "jour de la libération" de Trump l'année dernière - sont suivies de près par les analystes et les économistes.

Au cours du dernier trimestre, le directeur financier de Visa, Chris Suh, a déclaré dans un entretien avec Reuters que l'entreprise n'avait pas constaté d'impact significatif des droits de douane.

Son bénéfice net ajusté s'est élevé à 6,1 milliards de dollars, soit 3,17 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre . Ce chiffre est à comparer aux 5,5 milliards de dollars, soit 2,75 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 3,14 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.